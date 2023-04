WhatsApp rechaza ley que acabaría con el cifrado de extremo a extremo de los mensajes

En una carta abierta WhatsApp expresó su preocupación por un proyecto de ley que el gobierno del Reino Unido está tramitando en el parlamento. La plataforma de mensajería instantánea explica que el articulado obligaría a las empresas de tecnología a romper el cifrado de extremo a extremo de los mensajes de sus usuarios.

De acuerdo con la misiva WhatsApp señala que no creen que “ningúna empresa, gobierno o persona deba tener el poder de leer sus mensajes personales”. Y reiteró que seguirán defendiendo “la tecnología de encriptación”.

La aplicación insta al gobierno britanico para que analice los posibles riesgos que plantea la futura ley de seguridad en línea para la privacidad y la seguridad de todos.

“No es demasiado tarde para garantizar que el proyecto de ley se alinee con la intención declarada del gobierno de proteger el cifrado de extremo a extremo y respetar el derecho humano a la privacidad”, señala.

Además explica que en un mundo donde hay miles de amenazas y fraudes en línea, “el cifrado de extremo a extremo es una de las defensas más sólidas”. Así mismo dice que a medida que “las instituciones vitales se vuelven cada vez más dependientes de las tecnologías de Internet para llevar a cabo las operaciones principales, lo que está en juego nunca ha sido tan alto”.

De acuerdo con la propuesta legislativa, ésta podría “romper el cifrado de extremo a extremo, abriendo la puerta a la vigilancia rutinaria, general e indiscriminada de mensajes personales”.

Es decir, “el proyecto de ley plantea una amenaza sin precedentes para la privacidad, la seguridad y la protección de todos los ciudadanos del Reino Unido y las personas con las que se comunican en todo el mundo, al tiempo que envalentona a los gobiernos hostiles que pueden intentar redactar leyes de imitación”, explica plataforma.

WhatsApp no es la única que se ha pronunciado frente a la situación, el servicio de mensajería instantánea Signal ha comentado que no retrocederá “en proporcionar comunicaciones privadas y seguras. Hoy, nos unimos a otros mensajeros encriptados que rechazan el proyecto de ley”.

Our position remains clear. We will not back down on providing private, safe communications. Today, we join with other encrypted messengers pushing back on the UK’s flawed Online Safety Bill. pic.twitter.com/MwGBgcvgjk

— Signal (@signalapp) April 18, 2023