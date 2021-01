Un meme a la vez, Bernie Sanders se toma la Internet

Seguramente lo verás en Twitter, Instagram y Facebook este fin de semana. Un hombre con tapabocas sentado en el trono de hierro, en la pintura de las Meninas o en el tren de Evangelion. Bernie Sanders es el primer memes de 2021. Esperamos que sea una buena señal que el primer contenido viral no sean letras de canciones para lavarse las manos.

¿Quién es Bernie Sanders?

Para aquellos menos familiarizados con la política en los Estados Unidos, se trata de uno de los personajes más reconocidos del partido demócrata de ese país. Bernie Sanders es el actual senador por el Estado de Vermont y un antiguo aspirante por la presidencia de los Estados Unidos. Sanders compitió con Obama en las elecciones primarías (que es donde se elige al candidato por cada partido) con Hilary Clinton en 2016 y el año pasado contra Joe Biden. Precisamente por su fuerza y popularidad fue invitado a la ceremonia de investidura de ayer, 21 de enero.

¿Por qué causó furor la foto?

La foto en cuestión fue tomada por el fotógrafo Brendan Smialowski para Getty Images. La primera razón por la que llamó la atención fue por la elección de vestuario de Sanders para la ceremonia. Guantes de lana y una chaqueta casual, Sanders rompió bastante códigos. Pero más que eso, la postura cruzada de brazos y el fondo solitario de Sanders, con la silla en la que se encontraba sentado destacando, llamaban a realizar memes. Por supuesto los jóvenes, que suelen ser una demografía importante de sus seguidores, se pusieron manos a la acción.

Que comiencen los memes

A estas alturas puedes encontrar un PNG transparente de Sanders en diferentes foros (les compartimos un enlace para que se unan a la fiesta). El resultado ha sido la invasión de Sanders en diferentes momentos y escenarios. Les compartimos algunos de nuestros favoritos.

wubba lubba dub dub

Súbete al EVA, Bernie.

Surely I can't be the first to have done this one pic.twitter.com/iS0WIp7kXE — Tom Aznable (@TomAznable) January 21, 2021

¡Por la Horda, Bernie!

«La mejor manera de matar a los titanes, es con el socialismo».

Bernie suggests socialism after we overthrow the King#Berniememes pic.twitter.com/KxqpFAwiCi — Boricua on Titan (@ComartinezK) January 21, 2021

Yo solía ser un candidato a la presidencia como tú… hasta que tome una flecha en la rodilla

We begin our journey in Skyrim #berniememes pic.twitter.com/wzrhF0DAR1 — Press Start (@PressStart28) January 21, 2021

«El chicle a 200. El capitalismo, toda tu vida».

Make America Bernie Again

La vida es cómo una caja de chocolates.

These #BernieMemes are killing me! Keep em coming internet! pic.twitter.com/wrpw5DkUGA — Gabriel Ramos (@MrGabeRamos) January 21, 2021

Bernie el gris

Un meme, dentro de tu meme

Este merece estar en un museo

La foto clásica del parque de diversiones

Shawarma

El verdadero príncipe de Bel Air

Las personas no solo se han limitado montar a Bernie en fotos. Algunos se han tomado el trabajo de manera más seria.

Por ejemplo, Bernie como Ikari de Evangelion

O quizás es momento de jugar ¿Dónde está Bernie?

Qué tal esta versión de Bernie al mejor estilo cómic

O Bernie, el eterno miembro de la Sociedad de la Justicia de América

pic.twitter.com/y2eN8lzWat — 💥💥💥 You and I need Medicare For All! 💥💥💥 (@texanforbernie) January 21, 2021

Y no podemos olvidar a el nuevo éxito de YouTube: Bernie Lofi

Y, por supuesto, nuestra propia adición a los memes.

Bernie esperando a los 5 minutos que le prometió Freezer. #BernieSandersmemes pic.twitter.com/J83wa3OrCg — Jeffrey Ramos (@chefryto) January 21, 2021

