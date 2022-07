Twitter responde: demandará a Elon Musk por incumplir promesa de compra

Elon Musk puede ser el hombre más rico del planeta. Pero eso no significa que pueda retractarse de comprar Twitter sin que haya consecuencias. Minutos después de que se hiciera pública su decisión de abandonar el trato de compra de la red social, la compañía respondió asegurando que demandará a Musk buscando hacer que cumpla con su parte del acuerdo.

“La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, publicó en redes sociales (menos de una hora después de la noticia) Bret Taylor, presidente de la red social.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022