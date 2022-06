Twitter presenta la opción de subtítulos en video

Hasta el momento, si ingresas a Twitter y te encuentras con una publicación en otro idioma, tienes la posibilidad de traducirlo con solo dar clic en el botón bajo el post ‘traducir’. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con contenido audiovisual que está en otro idioma y no tenemos la posibilidad de traducir…hasta ahora.

Twitter anunció a través de su cuenta en la red social que el botón de subtítulos de Twitter está disponible ahora para Twitter en iOS y Android. Quizás la noticia no sorprenda a todos, pues en abril de este año, desde la aplicación anunciaron que estaban probando un botón CC (closed caption o subtítulos cerrados). El botón empezó a llegar entonces a algunos usuarios de iOS y comentaron que próximamente se ampliaría para más usuarios iOS y todos los dispositivos Android. Ese día ha llegado.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022