Ya puedes reproducir Espacios en Twitter que hayan finalizado su transmisión

Después de que Clubhouse lanzara una función para poder escuchar las conferencias de audio después de transmitida, Twitter también anunció la misma herramienta en su plataforma. Desde ahora, todos los usuarios iOS y Android que cuenten con la aplicación, podrán reproducir las grabaciones de las salas de audio que se hayan perdido dentro de los Espacios de la red social.

Según una publicación a través de una cuenta verificada, la app anunció también que algunos usuarios tendrán la opción de grabar sus conversaciones en ‘Twitter Spaces’. Para hacerlo, los anfitriones deberán crear su sala de audio dándole un título a la misma e incluir algunas etiquetas como siempre, pero antes de iniciarla, se debe activar primero la herramienta que dice «grabar Espacio».

Some updates on recorded Spaces:

▪️ The option to record a Space is available for some hosts on both iOS and Android.

▪️ The option to listen to a recording of a Space is available for everyone on iOS, Android, and now web!

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 6, 2021