¿Qué tan segura es NGL, la aplicación de preguntas anónimas de Instagram?

Si eres un usuario frecuente de Instagram, seguramente has visto que en los últimos días ‘NGL’, las ‘preguntas anónimas’ se están tomando la red social. Lo primero que debes saber es que, para poder realizar las preguntas y que te pregunten a ti, debes descargar una aplicación que se llama ‘NGL’ o ‘Not gonna lie’ (no voy a mentir); como su nombre lo indica, es una app que mantiene el anonimato de las personas. Ahora, solo tendrás que crear una cuenta que próximamente se vinculará directamente con tu cuenta de Instagram.

Al ser una aplicación de terceros, requieren otro tipo de permisos por parte tuya los cuales sí o sí debes aceptar si quieres disfrutar de la app. Para ser sinceros, un gran porcentaje de usuarios pocas veces leen los términos y condiciones de las aplicaciones; por el afán de usarla solo le dan ‘aceptar’ y continúan. Pero, ¿a qué tipo de información tiene acceso la aplicación cuando aceptas sus políticas de privacidad?

La misma aplicación le aclara al usuario que una vez se descargue la app y se acepte su política de privacidad, se le está concediendo permisos para recopilar, usar y compartir su información personal; de hecho, NGL confirma que compartirán tu información con sus socios comerciales y servicios de terceros, por ejemplo, con Instagram.

Te puede interesar: Así puedes saber quién te hizo esa pregunta anónima en Instagram

Entre los permisos que concedemos a NGL encontramos:

La aplicación recopila tu información de registro como el nombre de usuario, la foto de perfil y la ubicación general.

Almacena la información respecto a tu actividad de red e internet; es decir, los detalles del uso del sitio, la frecuencia con la que utilizas la app, las secciones que más visitas del sitio. Por otro lado, también puede recopilar la información sobre el navegador que utilizas, la dirección IP, etc.

Recopila información de tus publicaciones y otros envíos desde la app.

Si realizas algún tipo de compra desde la app (como una suscripción al plan ‘pro’) puede obtener detalles del medio de pago que utilizaste.

Como lo mencionamos, esta no es la única aplicación que requiere una serie de permisos para poder funcionar con normalidad. En principio, este tipo de permisos no supondrían ningún peligro debido a la cautela con la que la app utiliza tu información; sin embargo, es aconsejable que uses con total cautela este tipo de aplicaciones que se vuelven virales en poco tiempo.

Imagen: NGL