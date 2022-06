Qué es ‘brown noise’, la nueva tendencia de TikTok

Si eres un usuario frecuente de TikTok, seguramente te has encontrado con uno o varios videos hablando sobre “brown noise” (ruido marrón); generalmente, vienen acompañados de un mensaje que, si quieres dormir mejor, recurras al sonido. Cuando me encontró uno de aquello videos, inmediatamente fui a YouTube en busca del ruido marrón; me encontré con videos de sonidos de lluvia, tormenta y similares.

Sin embargo, esto no fue suficiente, más allá de saber que hablamos de un ruido natural, no tenía mayor información; si tú, al igual que yo, quieres saber de qué se trata esta nota será suficiente. Lo primero que debes saber es que el nombre proviene de un antiguo médico escocés que descubrió el movimiento browniano; es decir, el movimiento de las sustancias líquidas como las olas, la lluvia, los ríos, etc.

Ya antes se había hecho famoso el “ruido blanco”, el cual ha sido utilizado para conciliar el sueño, las personas que sufren de insomnio y los bebés. Sin embargo, el ruido blanco, aunque es bastante relajante, abarca sonidos de todo el espectro, incluidas notas de baja, media y alta frecuencia; mientras que el sonido marrón utiliza solamente bajas y graves. El ruido blanco principalmente se realiza con el sonido de la lluvia suave y las olas rompiendo, mientras que Brown noise se basa principalmente en truenos y vientos fuertes.

Entonces, Brown noise se hizo famoso en la red social especialmente por aquellos usuarios que con TDAH, pues argumentan que el espectro auditivo les ha ayudado a mantener la mente en calma. Sobre el ruido blanco se han realizado varios estudios que demuestran sus beneficios en el rendimiento cognitivo y la memoria de trabajo verbal en el TDAH; no obstante, el ruido marrón ha sido poco estudiado. Sin embargo, nosotros podemos concluir que el hecho de que el hashtag #brownnoise cuente ya con más de 59 millones de visitas es porque los usuarios han encontrado beneficios efectivos con el sonido.

