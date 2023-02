Pareja de jóvenes iraníes irá 10 años a prisión por subir un video bailando en público

Aunque en Colombia como en todos los países de Latinoamérica contamos con la libertad de usar las redes sociales a nuestro antojo, muchos países cuentan con algunas reglas cibernéticas bastante estrictas. Tal es el caso de Irán, donde hace unos meses privaron de la libertad a una pareja de jóvenes que subió un video grabado en vía pública a redes sociales.

Al leer esto, lo primero en lo que pensamos es que la pareja estaba realizando actos obscenos en la vía pública, pero la realidad es otra. Astiyazh Haghighi de 21 años y Amir Mohammad Ahmadi de 22 años subieron un video bailando en la calle, algo inocente en Latinoamérica, pero ilegal en Irán.

Al parecer el video fue publicado en octubre del 2022, algo que ya no se puede confirmar porque debido a los problemas legales, fue eliminado de las redes sociales de los implicados. Sin embargo, después de la sentencia por parte de un tribunal en Teherán, donde condenaron a los jóvenes iraníes a diez años y medio de prisión, los internautas han estado publicando el video de la pareja a modo de solidaridad.

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don’t deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 30, 2023