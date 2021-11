¿Para qué sirve el sticker de ‘Add Yours’ en Instagram?

Algunos usuarios de Instagram ya habían probado una función que estaba en fase de prueba en algunos países. Sin embargo, ahora es oficial: el 1 de noviembre la red social presentó mundialmente su nuevo sticker que permitirá crear o continuar en tus historias una seguidilla de fotos agrupadas bajo la misma temática. Se llama ‘Add Yours’ o ‘Tu Turno’.

Para usar el sticker primero debes ubicarlo en el menú de las historias pulsando el mismo ícono que usas cuando quieres buscar un gif. Lo segundo es proponer un tema, empezar la cadena con una foto, y esperar a que tus seguidores respondan a ella, publicando en sus historias, las suyas.

Add Yours = a sticker that creates public threads in Stories 🤝

With custom prompts and public responses, you can share the sticker and see who responds to it in their own Stories. pic.twitter.com/C9AXiFEo92

— Instagram (@instagram) November 1, 2021