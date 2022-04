¿No sabes crear reels? Instagram te facilitará el proceso

Instagram ya dejó de considerarse a sí misma como una red social enfocada en la fotografía. El auge de TikTok no solo ha llevado a la app de Meta a competir contra la plataforma china en el terreno del video, sino que además, la app dirigida por Adam Mosseri ha tomado elementos de la de ByteDance para mantener a su público más joven. La llegada de los reels son el mejor ejemplo, pero no el único; pues esta vez, Engadget confirmó que también Instagram está probando las plantillas predeterminadas (que ya existen en TikTok) para que los usuarios que no tienen mucha experiencia haciendo reels, puedan crear los suyos de una forma más sencilla.

De acuerdo a Hipertextual, esta herramienta, que se podrá encontrar en las opciones de reels como ‘Usar como plantilla’, está en desarrollo desde enero del 2022: mes en el que el desarrollador Alessandro Paluzzi (quien suele adelantar características de Instagram) filtró las primeras imágenes de la nueva función.

Las plantillas servirán para que los usuarios que tienen problemas creando contenido en este formato desde cero, puedan copiar las características de otros reels que ya estén publicados en la red. De esta forma, en el caso en que un reel contenga transiciones específicas entre sus imágenes o videos (los cuales a su vez estén sincronizadas con el ritmo de una canción en específico, por ejemplo), cualquier creador podrá copiar esas mismas características y reemplazar los clips de la publicación original por esos que ellos tengan preparados sin muchas complicaciones.

Instagram REELS announced a new feature! “Use as template” allows user to replace the clips with your own and it will match the time stamps of the template reel. Let me know what you think of this feature. Does this make you want to create more reels? pic.twitter.com/rLMJAX89jG

— Jo Millie (@JosephineMedia) March 26, 2022