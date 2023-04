Musk habría revelado cómo los creadores ganarán dinero con Twitter: ¿qué son los super follows?

Extrañamos los días en los que Twitter tenía un canal de comunicación oficial, en vez de las publicaciones desconectadas de su CEO, Elon Musk. El nuevo caso de confusión en la red social es que al parecer Musk había revelado su plan para que los creadores en la red social moneticen… pero se trata de una idea reencauchada, el modelo no ha sido lanzado de manera oficial y todo lo que sabemos de su plan podría cambiar en cuestión de meses.

El tuit que lo inició todo

El pasado 12 de abril Elon Musk hizo un ‘super follow’ (ya explicaremos qué es esto) a la cuenta de Shibetoshi Nakamoto, creador de Dogecoin. Musk también comentó que estaban trabajando en “… las suscripciones de los creadores a lo grande! ¡Funciona para texto, fotos o video de formato largo!”.

We’re firing up creator subscriptions bigtime! Works for longform text, pics or video. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023

Y eso fue todo. Nakamoto ya hacía parte del programa de prueba de ‘súper follow’ desde antes y hasta donde pudimos confirmar no hay alguna evidencia de que se haya abierto para que más usuarios de Twitter apliquen a él. Así que no, Twitter todavía no permite monetizar tus tuits… Aunque parece que el plan de Musk es usar las suscripciones para que los creadores ganen dinero.

Los Super Follows no son nuevos, Musk solo los revivió.

Un momento, pueden decir algunos de ustedes: ¿Qué no existían ya los súper follows antes de Elon Musk?

Y la respuesta es que sí. En 2021 Twitter lanzó el programa como un experimento para pagar a sus creadores con una muestra limitada de perfiles en los Estados Unidos teniendo la opción. Pero tres años después la función sigue en pruebas.

Por cierto, la cuenta oficial del programa no ha publicado nada nuevo desde noviembre de 2022… justo cuando Musk tomó control de la compañía.

Super Follows is now called Subscriptions! wild but true — Subscriptions (@Subscriptions) November 22, 2022

¿Se necesita Twitter Blue?

No lo sabemos.

La cosa es que los términos y condiciones actuales para el programa no mencionan nada de Twitter Blue. Pero estos parámetros fueron creados antes de la llegada de Musk. Esto significa que los requisitos para activar los super follows pueden cambiar mucho cuando sean lanzados finalmente.

Más importante, el pasado 3 de febrero Elon Musk aseguró que las cuentas que quisieran recibir ganancias por anuncios debían ser Twitter Blue. Lo lógico sería que el CEO también pusiera esta misma restricción para los super follows.

To be eligible, the account must be a subscriber to Twitter Blue Verified — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

¿Qué son los Súper Follows?

Lo primero que debemos aclarar es que la información que tenemos del modelo de suscripciones pertenece al programa que se lanzó en 2021 y que es muy probable que la versión final de Musk tenga requisitos completamente diferentes.

De manera sencilla, los Super Follows son el equivalente a las suscripciones en Twitch o las membresías de YouTube. Un seguidor puede pagar un valor mensual para obtener ciertos beneficios y apoyar a algún creador que siga en Twitter.

Aquellos que tengan Super Follows podrán acceder a contenido exclusivo y además recibirán una insignia en todas las respuestas que escriban en las publicaciones del creador.

El valor mínimo de un Súper Follow es definido por el creador con tres categorías: $2,99, $4,99 o $9,99 dólares.

¿Cuánto dinero gana un creador por cada Súper Follow?

Antes de que un creador obtenga los primeros 50.000 dólares por Super Follow, puede recibir hasta el 97% por la suscripción (depende del nivel en el que se haya suscrito la persona). Después de superar estos 50.000 dólares las personas pueden obtener hasta el 80% de ingresos por la compra del Súper Follow.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del programa de creadores de Twitter?

Debes contar con, al menos, 500 seguidores en la cuenta.

Debes haber realizado un mínimo de 25 publicaciones en los últimos 30 días.

Necesitas comprobar que tienes, al menos, 18 años.

Imágenes: Twitter