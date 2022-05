Los usuarios que utilizarían Twitter gratis y los que no, según Elon Musk

La semana pasada, Elon Musk adelantó un par de estrategias que tiene en mente para reducir los costos operacionales de Twitter: reducir los salarios de los altos ejecutivos de la empresa y monetizar las publicaciones de la red social de diferentes maneras. Este último punto causó curiosidad, pues el magnate sugirió la posibilidad de generar cobros a los sitios web que insertaran trinos en sus publicaciones a modo de citas. Sin embargo, este martes se conoció más a profundidad el plan de Musk: mantener la red social gratis para los usuarios «casuales», pero cobrar «una pequeña tarifa» por el uso de la plataforma a aquellas cuentas comerciales y gubernamentales.

El empresario reveló su idea a través de su cuenta de Twitter en donde la justificó diciendo que «contar con algunos ingresos era mejor a no contar con ninguno». Mientras tanto, la red social no ha hecho comentarios al respecto.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022