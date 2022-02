Los Reels llegan a todas las cuentas de Facebook

Después de que los Reels aterrizaran en las cuentas de Facebook de Estados Unidos, México, Canadá e India en septiembre del 2021, desde hoy finalmente se encuentran disponibles en todo el mundo, incluido Colombia. La expansión de la herramienta inspirada en TikTok tiene como objetivo aumentar el alcance de los contenidos que se crean con esta función, pues los usuarios podrán compartir sus reels de Instagram con Facebook de forma simultánea, o sencillamente crearlos desde cero desde esa red social. Los reels de Facebook también se podrán monetizar, por lo que el formato incluirá anuncios publicitarios.

El anuncio lo hizo el director de Instagram, Adam Mosseri a través de sus redes, quien aseguró que tanto en esa plataforma como en Facebook seguirán lanzando herramientas y funciones orientadas a enriquecer los videos cortos, pues “ha habido un cambio importante en el comportamiento de los usuarios, quienes cada vez más utilizan este formato”, aseguró.

Reels on Facebook 🎉

Today, Reels is launching globally on Facebook. Creators can now share their Instagram Reels as recommended content on Facebook for more visibility and reach.

We are deeply invested in Reels across Meta. A lot more to come! ✌🏼 pic.twitter.com/m3yi7HiNYP

— Adam Mosseri (@mosseri) February 22, 2022