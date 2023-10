Los mensajes de voz que se ‘autodestruyen’ estarían llegando pronto a WhatsApp

Una de las funciones más demandadas por los usuarios finalmente llegará a WhatsApp. La app de mensajería está probando una función que permite mandar notas o mensajes de voz que se ‘autodestruyen’ después de ser vistas.

No sorprende que WhatsApp esté experimentando con esta alternativa. Las fotos y videos que solo se pueden ver una vez son de las funciones más populares de la red social.El motivo sencillo es que permiten a la mayoría de usuarios tener mayor tranquilidad con la privacidad del contenido que comparten ya que estos archivos no pueden ser compartidos.

De acuerdo a las imágenes que tenemos de WABetaInfo la función mostrará los mensajes de manera muy similar a como se muestran hoy las imágenes que solo se pueden ver una vez. Cuando estés grabando una nota de voz verás un botón con el número 1 al lado derecho de la grabación. Si pulsas este botón el mensaje se configurará para que sea enviado una sola vez.

WhatsApp is rolling out a feature to set view once mode to voice notes on iOS and Android beta!

WhatsApp is introducing a new feature to allow some beta testers to share voice notes with view once mode enabled for added privacy.https://t.co/GcVHDJrHuO pic.twitter.com/A8r0aKtDf5

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 18, 2023