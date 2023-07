¿Insertar post de Instagram cuenta como violar los derechos de autor? Un juez dice que no

Ahora que estamos en la era de la Internet la línea de los derechos de autor se ha vuelto mucho más difusa que nunca. Instagram, por ejemplo, permite que publiques tus fotos y las compartas con el resto del mundo. ¿Pero qué pasa con este material registrado? ¿Puede un portal de noticias o un blog el insertar estas publicaciones? Pues ahora un juez de los Estados Unidos determinó que hacer esto no cuenta como una violación de los derechos de autor.

Las publicaciones insertadas son aquellas en las que el post en las redes sociales se añade al cuerpo de una página o de un artículo directamente desde la red social. Esto significa que no se trata de una captura de pantalla o de una foto tomada copiada e insertada directamente en el sitio web. Y ahora hay un precedente que indica que el utilizar estos posts insertados no cuenta como una violación de los derechos de autor.

En 2016 BuzzFeed (en la época dorada en la que era el rey de las noticias en Facebook) realizó un artículo titulado “estos fotógrafos están cubriendo la campaña presidencia de a través de Instagram” en el que insertó las publicaciones de los fotógrafos Alexis Hunley y Matthew Brauer. Luego, el dúo presentó una demanda en el que acusaban a Instagram de violar sus derechos de autor al permitir que medios de comunicación utilizarán sus fotografías.

De acuerdo con Hunley y Brauer el medio de comunicación debió pedir su autorización para utilizar el material dentro de sus artículos y que no habían obtenido las licencias respectivas para hacerlo. Como resultado, el caso aseguraba que Instagram había sido cómplice en la violación de derechos de autor y de hecho “incentivaba de manera intencional” a otros portales para que insertaran contenido que estaba protegido por los derechos de autor.

Pero el jurado a cargo del caso determinó que no había violación de derechos de autor y que Instagram no podía ser culpado por cualquier uso de publicaciones insertadas. De hecho, el caso confirmó que los posts agregados de esta manera no son “una copia de la fotografía o video” y, más importante, que un sitio web no podía ser acusado de violar los derechos de autor si el objeto protegido no está almacenado en sus servidores.

Imágenes: Foto de Kate Torline en Unsplash