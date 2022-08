¡Feliz día del michi! 8 cuentas a seguir para los amantes de los gatos

Como dueño de dos gatos, sé que no hay nada más relajante que ver otros michis en una pantalla. Y es que si hay algo más sinónimo con la Internet son los gatos. Por eso, en ENTER.CO hemos decidido celebrar el día internacional de los mininos con una recomendación de nuestras cuentas favoritas y obligatorias para todos los amantes de los gatos.

Y para dar un poco de amor a cada red social, intentamos que no todas sean solo una de misma plataforma (aunque la mayoría tiene presencia en más de una red social).

Instagram – 4.4 millones de seguidores

Por supuesto que un gato tiene más seguidores que tú. Nala Cat no solo tiene fotos para derretirte el corazón, sino que es la muestra que un gato es mejor influencer que tu

Twitter – 1,5 millones de seguidores

me doing my best pic.twitter.com/XqQPBwq85V

— cats being weird little guys (@weirdlilguys) August 3, 2022