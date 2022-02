El personaje de ‘El estafador de Tinder’ que demandó a Netflix por “violar sus DD.HH”

Han pasado un par de semanas desde que se estrenó ‘El estafador de Tinder’ y los coletazos de la denuncia que se volvió documental se siguen sintiendo. Desde el lanzamiento de la producción, Cecilie Fjelhoy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte, las víctimas de Shimon Hayut, han logrado recoger poco más de US$ 180.000 a través de GoFund Me, de un total de casi US$ 10 millones que el israelí les robó luego de contactarlas por la aplicación de citas. Pero no todo va viento en popa después de que se hiciera pública la millonaria estafa, pues también se conoció que uno de los personajes más cercanos al hombre que se hacía llamar Simon Leviev buscará demandar a Netflix.

Se trata de Peter, el guardaespaldas del estafador que aparece en varias escenas acompañándolo, quien considera que la plataforma de streaming violó sus derechos humanos. Estas han sido las palabras de su abogada, Joanna Parafianowicz, quien aseguró al portal LADbible que, desde que el documental se estrenó, su apoderado “no ha podido encontrar trabajo de nuevo”.

La abogada también sostiene que la plataforma nunca le pidió permiso a Peter para poder publicar material con su rostro y que además de eso en ningún momento se le preguntó por su versión de los hechos. “La película no cuenta la historia de mi cliente, y debe subrayarse: nunca se han presentado cargos contra él con respecto a este caso”, dijo Parafianowicz.

Y aunque es cierto que la historia que Netflix produjo no es la de Peter, en el documental sí se muestra cómo su imagen y videos ensangrentados servían para que Simon Leviev pudiera convencer a sus víctimas de que “sus enemigos lo estaban persiguiendo” y que, por ende, necesitaba de su salvavidas económico. Además de esto, a Peter se le veía participar también de los planes extravagantes del estafador. ¿No sabía tampoco quién era Leviev? ¿Era Peter el guardaespaldas de un desconocido que trabajaba en la industria de los diamantes? ¿Es Peter una víctima más del estafador de Tinder? Hasta ahora no sabemos, pues la abogada no se refirió al tipo de relación que tenían.

¿Qué es lo que muestra el documental de Netflix?

‘El estafador de Tinder’ es un documental dirigido por Felicity Morris que cuenta la historia que el medio noruego, VG, publicó en 2019, sobre tres mujeres que fueron víctimas de Shimon Hayut, quien con diferentes nombres falsos convencía a las mujeres que conocía en Tinder de que era heredero del dueño de una importante empresa perteneciente al negocio de los Diamantes.

La mentira le iba bien, pues llevaba a las supuestas nuevas amigas y novias que conocía a viajar en vuelos privados, les mostraba su supuesta riqueza, las llevaba a fiestas que sobrepasaban cualquier cantidad racional de dólares y les prometía un futuro igual de brillante y próspero que el que ellas podían ver durante los primeros días con el supuesto magnate.

¿La realidad? Otras mujeres, incluidas las tres que denuncian a Shimon Hayut, eran quienes pagaban sus excentricidades al recurrir a créditos que podían alcanzar los US$250.000 dólares para sacar de “aprietos” a su novio millonario. La denuncia original logró que las autoridades capturaran al hombre y lo sentenciaran a 15 meses de prisión, de los cuales solo cumplió cinco.

Imágenes: Netflix