Consejo Asesor de Facebook pide más transparencia en sus publicaciones

¡Vuelve y juega! Al parecer no han sido los mejores meses para Facebook, que semana a semana se ha vuelto protagonista de cientos de polémicas.

Esta vez un nuevo anuncio se dio por parte del Consejo de Supervisión de Facebook que indicó que va a revisar la política de la empresa sobre la moderación de los contenidos publicados por celebridades. Además, el Consejo acusó a Facebook de falta de transparencia en sus decisiones sobre la eliminación o no de publicaciones.

Los comentarios del Consejo surgen a raíz de la investigación del diario The Wall Street Journal que afirmaban que millones de cuentas de Facebook pertenecientes a famosos, políticos y otros usuarios de alto perfil estaban exentas de algunos controles internos.

«Facebook acordó compartir con el consejo los documentos relacionados con el sistema de verificación cruzada según lo informado en The Wall Street Journal», agregó el panel de expertos.

El consejo, que tiene la última palabra sobre lo que se elimina o se permite dejar en la plataforma, también criticó a la empresa por no ser «completamente comunicativa».

«Facebook no es claro con la gente que usa sus plataformas. Hemos observado sistemáticamente casos en los que los usuarios se ven obligados a adivinar por qué Facebook ha eliminado sus contenidos», indicó.

Además, la junta señaló que la red social no había sido transparente con el sistema de «comprobación cruzada» o «XCheck”, un programa interno que la red social utiliza para verificar las acciones de cumplimiento de ciertos usuarios.

Today we are releasing our first transparency reports which provide details on cases submitted to the Board, as well as our decisions and recommendations to Facebook.

Our key finding: Facebook needs to commit to greater transparency and to treat users fairly.

— Oversight Board (@OversightBoard) October 21, 2021