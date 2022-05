Cómo desactivar temporalmente tu cuenta de Instagram

Muchas veces las redes sociales hacen parte importante de nuestra vida al punto de agobiarnos. Quizás estés necesitando un respiro de Instagram, pero no abandonarla para siempre. Existe una manera rápida y sencilla de dejar la red social por un tiempo, el que desees, no tendrás que establecerlo ahora mismo.

Lo primero que debes saber es que, una vez dejes la aplicación, tus amigos y conocidos no podrán acceder a tu contenido, a tu perfil. No obstante, así mismo puedes recuperarla cuando quieras, con un solo clic puedes volver nuevamente. Pero no todo es color de rosa; aunque dejar por un tiempo Instagram es fácil, no podrás desactivar tu cuenta desde el celular.

Desde tu computador ingresas a tu perfil de Instagram desde el navegador, encontrarás, al lado de tu nombre, un botón grande denominado “editar perfil”. Una vez hayas ingresado a esta sección, se abrirá una nueva ventana con tus datos de perfil en el inicio y un menú ubicado en la parte lateral izquierda.

Sobre esa misma página de inicio, al final, justo abajo del correo electrónico y el número de teléfono encontrarás un enlace en azul llamado ‘Desactivar mi cuenta temporalmente’; para iniciar el proceso de desactivación, da clic aquí. Verás que la aplicación te envía a un nuevo menú donde tendrás que seleccionar por qué abandonas Instagram.

Una vez elijas el motivo, tendrás que verificar tu identidad escribiendo nuevamente tu contraseña. Solo te falta ahora pulsar el botón ‘inhabilitar temporalmente la cuenta’. Recuerda, desde ahora tus fotos, comentarios, ‘me gusta’, etc. ya no aparecerán hasta que decidas activar de nuevo tu cuenta.

Esta no es la única opción que te brinda la red social para dejarla, también puedes eliminarla para siempre, pero como su nombre lo indica no podrás recuperarla; si quieres volver, tendrás que crear una nueva cuenta.

Imagen: Pexels