Una herramienta gratuita para impulsar el marketing en las empresas

El aislamiento preventivo, al cual todos nos hemos ido acostumbrado (o al menos, aprendido a tolerar), ha acelerado dramáticamente el ritmo de evolución de la digitalización de la industria colombiana. Empresas que jamás habían pensado en vender en línea o que a duras penas tenían una página web, han hecho esfuerzos enormes por diseñar, desarrollar y lanzar sus portales en línea en tiempo récord.

Siendo bastante claro desde los momentos incipientes de la crisis que los canales digitales iban a ser un aliado necesario para todas las empresas que quisieran operar desde el aislamiento, e incluso para aquellas que no tenían más opción que aventurarse a hacer el cambio, las empresas que ofrecen soluciones en cuanto al email marketing y la comunicación tuvieron un crecimiento importante. Una de las soluciones más destacadas fue la de Sigma Móvil con su plataforma AIO (All In One), que permite hacer envíos de email y mensajes de texto masivos, pues comenzaron a ofrecer sus servicios de manera gratuita desde el mes de abril. Dos meses más tarde, tienen más de 300 empresas inscritas en el plan gratuito.

Aunque las cuentas gratuitas tienen un límite en el volumen de los envíos mensuales, los usuarios tienen el uso completo de las funcionalidades de la plataforma. «No creemos en la necesidad de diferenciar entre el alcance de las cuentas pagas y las cuentas free, porque la comunicación digital tiene que ser una herramienta al alcance de todos», comentó Sergio Bonilla, director de Sigma Móvil.

Estas son algunas de las funcionalidades que ofrece la versión gratuita de AIO: enviar emails personalizados a miles de personas, mensajes de texto inteligentes e interactivos, encuestas modales y formularios de registros. Además, los usuarios pueden tener acceso al módulo de marketing automation, que permite programar flujos de comunicación automáticos que se actualizan según el comportamiento real de los clientes. Cuenta también con un sistema de facturación para enviar mensajes transaccionales según las acciones predefinidas para cada cliente (por ejemplo, por la compra o despacho de un producto), y la posibilidad de hacer una integración con un CRM, ERP, e-commerce y redes sociales.

«A diferencia de otras empresas que han utilizado el modelo freemium para enganchar clientes a través de cuentas gratuitas, para después cobrarles, nuestra política para AIO es que la cuenta free es <<Gratis ahora y siempre>>. No hay limite de tiempo ni compromisos adicionales»,aseguró Sergio Bonilla, portavoz de la compañía.

Foto destacada: Diego PH en Unsplash