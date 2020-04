Amazon enfrenta protestas en medio del COVID-19

Los trabajadores de las bodegas de Amazon, encargados de supervisar y operar toda la línea de envíos, se quejan de las políticas y condiciones de la compañía. Hoy, martes 31 de marzo, empleados de su bodega en...

Los servicios de entregas se han convertido en la respuesta de muchos al aislamiento social. Incluso cuando Estados Unidos no ha adoptado una cuarentena obligatoria y nacional, como es el caso de Colombia. Así, muchos de sus ciudadanos que sí han decidido permanecer en casa han optado por servicios en línea para obtener bienes de primera necesidad. Amazon, la compañía líder en compras en línea en este país, ha visto la cantidad de compras y envíos aumentar de manera significativa en el último mes. Pero, en medio de esta crisis, la compañía enfrenta otro problema: protestas de sus trabajadores.

La razón del disgusto tiene que ver con el COVID-19. Los trabajadores de las bodegas de Amazon, encargados de supervisar y operar toda la línea de envíos, se quejan de las políticas y condiciones de la compañía. Hoy, martes 31 de marzo, empleados de su bodega en Staten Island abandonaron sus puestos de trabajo en protesta.

#BREAKING: Over 100 Amazon employees at JFK8 warehouse walk off the job over @amazon’s dangerous response to protect workers from COVID19 in Staten Island.

📦#AmazonStrike #WhatWeNeed pic.twitter.com/z0mrUWmPfw

— Make the Road NY 🦋 (@MaketheRoadNY) March 30, 2020