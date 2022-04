‘We Don’t Talk About Bruno’ es el mayor éxito de Disney según Billboard

‘We Don’t talk about Bruno’ de la película inspirada en Colombia, Encanto, ahora es el éxito más importante de Disney según Billboard. Desde que la canción dio su primeros pasos en la película animada, no ha dejado de escalonar a nivel mundial; de hecho, se ha mantenido en las primeras posiciones entre los diferentes listados Billboard. La canción ya superó todas las canciones de Disney que han logrado entrar al ‘Hot 100’ de la revista estadounidense a lo largo de los años.

La canción solo tuvo que llegar a la semana cinco en el listado para alcanzar la posición número uno. Pero, ¿ qué significa que haya alcanzado la primera posición? Por si no lo sabes, el listado ‘Hot 100’ mejor conocido como ‘el listado Billboard’ recopila las 100 canciones que más se escucharon semanalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, esta semana bajó unos puesto, cayendo a la posición número ocho.

Pero, esta canción no es el único tema de la película que ha alcanzado tal éxito. Desde hace algunas semanas el álbum de la película que lleva el mismo nombre “Encanto”, es el más vendido en Estados Unidos. ‘Madrigal de la familia’ y ¿qué más puedo hacer’ hacen parte de las 6 canciones del álbum.

Esta semana, ‘Madrigal la familia’ se encuentra en el puesto número 60, cayendo 5 posiciones desde la semana pasada; por su parte ‘¿Qué más puedo hacer?’ cayó tres posiciones quedando en el puesto 76. Esta semana cumplen 14 semanas dentro del listado Billboard.

Según Disney, ‘We Don’t talk about Bruno’ alcanzó ya las 34 millones de reproducciones en internet, igualando las reproducciones a “A whole new world” de la película Alddin. Mientras que superó la posición que alcanzó “Let it go” de Frozen en su momento más exitoso.

La canción está inspirada en la cultura colombiana, al igual que toda la película (Encanto). Tanto su versión en español como en inglés es interpretada por la actriz colombiana Carolina Gaitán y el cantante, también colombiano, Mauro Castillo. No obstante, el tema fue compuesto por el cantante, dramaturgo y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

