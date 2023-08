Va a pasar de nuevo: Disney+ tampoco permitirá compartir contraseña en 2024

Wow, la luna de miel con Disney+ terminó bastante rápido. El servicio de streaming en los meses más recientes ha realizado bastantes cambios: subió el precio de su suscripción, modificó su catálogo y se rehusó a negociar con guionistas y actores para que puedan ganar lo mínimo. El siguiente paso de su transformación de princesa a bruja malvada se ha confirmado con la intención de la plataforma de impedir que sus usuarios compartan contraseña.

Durante la llamada de accionistas de Disney Bob Iger, CEO de la compañía, aseguró que uno de los objetivos de la compañía en 2024 era buscar nuevos mecanismos para evitar que sus usuarios compartan sus contraseñas de manera similar a Netflix

“Estamos explorando de manera activa maneras de enfrentar el compartir contraseñas y las mejores opciones para los suscriptores pagos para que puedan compartir sus cuentas con amigos y familia”, aseguró Iger. “Más tarde en este año comenzaremos a actualizar nuestras políticas y acuerdos con los suscriptores con términos adicionales para nuestra política de compartir contraseñas. Y luego comenzaremos a implementar tácticas para impulsar la monetización en algún momento de 2024”.

El último punto es importante porque, hasta el momento, no había algún indicio de que Disney+ tuviera un problema con que sus usuarios compartieran cuenta. Si algo, parecía que la plataforma entendía que esto era parte de la dinámica del servicio, como es un ejemplo el que tenga una función de ‘ver juntos’ que permite a dos perfiles ver y pausar el mismo contenido de manera simultánea.

La actualización de políticas tiene seguramente este objetivo, decir a sus usuarios “ok, en adelante aceptas que ya no puedes compartir contraseña para que cuando implementemos estas limitaciones no puedas decir que este no era el acuerdo”. Al menos podemos saber que el final de la cuenta de Disney+ para la familia está cerca cuando veamos esta actualización de los términos y condiciones.

Por desgracia es poco probable que las molestias de los usuarios motiven a Disney a no implementar estas nuevas políticas para evitar que sus usuarios compartan sus contraseñas. El número de suscriptores incrementó después de que Netflix implementó su política, demostrando que es una estrategia efectiva para potenciar el número de personas que usan estos servicios. Así que Disney no debería tener muchos problemas en hacer enojar a algunos de sus suscriptores si, al final del día, termina haciendo felices a sus inversionistas.

Imágenes: Montaje ENTER.CO