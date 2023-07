Una serie Animada de Los Motorratones de Marte está en camino

¡Ya era hora! Entre toda esta ola de nostalgia que hemos visto en los últimos años hacía falta que alguien diera un poco de amor a los ‘Motorratones de Marte’. Ahora Deadline ha confirmado que Maximum Effort, una compañía productora de Ryan Reynolds (sí, el mismo actor que interpreta a Deadpool) ha decidido co-producir una nueva versión animada de los ‘Motorratones de Marte’.

Por ahora no hay muchos detalles del show y, por desgracia, tampoco tenemos muy buenas noticias (al menos para las personas en Latinoamérica). Para empezar, la nueva serie animada no llegará a algún servicio de streaming que esté disponible en nuestra región, sino que se transmitirá por Fubo TV, un servicio de streaming en los Estados Unidos que no está disponible en Latinoamérica.

De hecho, el lanzamiento de la nueva serie animada no es solo producto de la nostalgia. En 2023 una compañía productora de contenido con el nombre de Nacelle adquirió los derechos de ‘Los Motorratones de Marte’ y de inmediato aprovechó esta nueva licencia para lanzar una nueva serie de juguetes y figuras de acción de la franquicia.

Por ahora no parece haber una fecha de lanzamiento para la nueva serie animada y tampoco contamos con un tráiler para saber qué tipo de animación podemos esperar de un proyecto tan pequeño (o un lanzamiento que parece estar enfocado en lanzar nuevos juguetes aprovechando los derechos recién comprados).

Lo interesante es que no se trata de la primera vez que los Motoratones de Marte es adaptado en una nueva serie animada. Muchos pueden no saberlo, pero no es la primera vez que el show animado recibe un remake. En 2006 se estrenó ‘Los Motorratones de Marte’, como una secuela del show original de los 90. El nuevo show solo contó una temporada e intentó actualizar los diseños de los personajes para ser más cercano a las caricaturas de 2000. Por desgracia el nuevo estilo no pegó y la moda de los adolescentes híbridos había pasado, así que la serie fue cancelada y olvidada mucho más fácil.

Los Motorratones de Marte fue una de las series de los 80 que llegaron producto de la fiebre de ‘jóvenes mutantes con apariencia animal’ que llegaron con el éxito del show animado de las Tortugas Ninja. La serie inicia cuando nuestro grupo de protagonistas: Throttle, Modo Vinnie y Cooper aterrizan en la tierra después de que su nave sea derribada. Allí conocen a una joven mecánica llamada Charley. Los ratones le revelan que hacen parte de una raza en Marte, pero que debieron abandonar su hogar después de que los Plutorkianos, extraterrestres invasores, minaran su planeta para extraer recursos naturales. Charlie les revela que en la tierra está ocurriendo algo similar y los ratones deciden quedarse para combatir la invasión y evitar que la tierra sufra el mismo destino que Marte.

Imágenes: Captura de pantalla y Nacelle