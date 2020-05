Un live action de ‘Hércules’ está en camino

‘Mulan’ no ha llegado a las salas de cine. Para ser precisos, ni siquiera sabemos cuándo lo hará. Pero esto no parece detener a Disney para comenzar los proyectos que le siguen. Al menos en el campo de interés por traer de regreso, en formato live action, todos los clásicos que puedan. The Hollywood Reporter informa que el estudio está desarrollando una nueva versión de la cinta animada de 1997, ‘Hércules’.

Más interesante es que, de acuerdo con el reporte, la cinta estaría siendo producida por Joe y Anthony Rusos, los hermanos que nos trajeron ‘Avengers: Engame’. Cabe aclarar que, hasta el momento, parece que ellos solo estarán involucrados como productores y no dirigirán el filme. El artículo incluso nombra a Dave Callaham (‘Los Indestructible’) y ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. Al parecer la cinta se encuentra en las primeras etapas de producción, sin que algún actor haya sido fichado para el proyecto.

Considerando la popularidad de la cinta, Disney le está apostando a otro filme diseñado para atraer e indignar a través de la nostalgia. Aunque la producción original de ‘Hércules’ fue una pesadilla para el estudio (la cinta tuvo que dar créditos a 16 escritores que pasaron por el proyecto) se convirtió en uno de los filmes más queridos de Disney con una taquilla de 252 millones en los teatros del mundo.

En el caso de Latinoamérica tenemos también la anécdota de que la voz del semi dios se le dio al cantante Ricky Martin (lo que hace repetir la cinta un viaje divertido, por la manera en la que él interpreta ciertos momentos de la cinta), mientras que la voz de Megara estuvo a cargo de Tatiana Palacios Chapa. Una cantante menos conocida en nuestro país, pero en su momento muy reconocida en México.

Considerando que en ‘Mulan’ el estudio decidió eliminar los musicales (para dolor de todos aquellos que querían escuchar una versión moderna de ‘Hombres fuertes’ o ‘Mi chica es la razón’), tendremos que esperar para ver cómo culmina ‘Hércules’. Una cinta que puede demorar mucho más en llegar, considerando el estado actual del mundo.

