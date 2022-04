Todos los estrenos de Netflix para mayo 2022

Netflix tiene a muchos de sus usuarios preocupados. Entre la noticia de que pronto no podrán compartir contraseña sin pagar extra y el anuncio de la pérdida de usuarios, mayor tiene que llegar con bastante fuerza para recordar por qué mantenemos la suscripción. Por fortuna el próximo mes la plataforma se redimen, con una buena cantidad de estrenos para todos los gustos y el recordatorio de que hay maratones que valen la pena y que solo podemos ver en el servicio de streaming.

¿Qué hay para ver en Netflix el próximo mes? El gran estreno, sin duda es la nueva temporada de Stranger Things, que nos entrega su primera parte. También está el regreso de ¿Quién mató a Sara? Con su tercera temporada, así como películas originales como ‘El arma del engaño’.

Sin más demora, estos son los estrenos de Netflix para mayo de 2022:

Series

1 de mayo

Are You The One?: El match perfecto – Temporada 6

4 de mayo

El marginal: Temporada

The Circle: EE. UU. – Temporada 4

5 de mayo

Hermanas de sangre

El Pentavirato

6 de mayo

Bienvenidos a Edén

Un grupo de jóvenes asiste a una exclusiva fiesta en una isla remota. Pero lo que allí les espera está lejos de ser paradisíaco.

11 de mayo

42 días en la oscuridad

13 de mayo

El abogado del Lincoln

En esta serie basada en las exitosas novelas de Michael Connelly, un idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln.

18 de mayo

¿Quién mató a Sara?: Temporada 3

En la temporada final, enemigos se convierten en aliados y Álex obtiene respuesta a la pregunta que lo ha atormentado por años: ¿qué sucedió con Sara?

Amor en el espectro: EE. UU.

19 de mayo

Insiders

20 de mayo

Love, Death & Robots

Mundos extraños y delicias violentas son solo una parte de esta antología animada para adultos de Tim Miller y David Fincher ganadora del Emmy.

25 de mayo

Somebody Feed Phil

27 de mayo

Stranger Things: Temporada 4

La oscuridad regresa a Hawkins justo para el receso de primavera, con una fresca dosis de terror, recuerdos perturbadores y la amenaza de una guerra.

Películas

1 de mayo

Te juro que yo no fui

2 de mayo

Cruzando la línea

4 de mayo

Cuarentones

Al enterarse de una verdad amarga, un chef participa con su mejor amigo en una competencia culinaria en Cancún para devolverle la sazón a su vida.

6 de mayo

Marmaduke

El travieso Marmaduke tiene un gran corazón, pero siempre se mete en problemas. ¿Podrá brillar en el ostentoso mundo de las exposiciones caninas?

11 de mayo

El arma del engaño

Dos oficiales de inteligencia británicos idean un plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra. Basada en una historia real.

13 de mayo

El año de mi graduación

18 de mayo

The Perfect Family

Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia ecléctica de la novia de su hijo. Ni se imagina el impacto que tendrá en su formal vida.

Instinto peligroso

Para investigar el misterio tras la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde debe afrontar su oscuro pasado.

19 de mayo

Un maridaje perfecto

Para ganarse a una clienta importante, una ejecutiva vinícola trabaja en un criadero de ovejas, donde cruza flechazos con un tosco lugareño.

24 de mayo

Una voz contra el poder

29 de mayo

La batalla de Kamdesh

Documentales y especiales

4 de mayo

Accidente nuclear

Gente conocedora del tema relata los eventos, las controversias y el impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania.

5 de mayo

Animales bebés

8 de mayo

Christina P: Mom Genes

18 de mayo

Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror

En una red de salas de chat anónima, los delitos sexuales eran frecuentes. La caza para atrapar a sus operadores requirió agallas y tenacidad.

19 de mayo

La palabra con G según Adam Conover

Lo queramos o no, el Gobierno juega un papel enorme en nuestras vidas. Adam Conover explora sus triunfos, sus fracasos y cómo podríamos cambiarlo.

El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas

Niños y familia

1 de mayo

Barbie in Rock ‘N Royals

Monster High: Monstruo York

Barbie en una aventura de sirenas 2

2 de mayo

Octonautas: Misión en la Tierra – Temporada 2

18 de mayo

Sailor Moon

19 de mayo

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna

26 de mayo

My Little Pony: Deja tu marca

Anime

15 de mayo

Vampire in the Garden

22 de mayo

One Piece: Nuevos Episodios

