Steve Jobs la leyenda: los mejores videos de su carrera

Una década ha pasado desde que se anunció la muerte del legendario Steve Jobs. Justamente y casi como una premonición, el dueño de Apple falleció un día después de haber anunciado el iPhone 4S.

10 años después, el mundo sigue recordando al cofundador y CEO de Apple, quien se convirtió no solo en la mente brillante detrás de la compañía tecnológica, sino en una fuente de inspiración para millones de personas gracias a su visión de liderazgo y la capacidad para comunicarse y conectar con su audiencia.

Por eso, queremos resaltar los mejores videos y frases de Steve Jobs para recordar su legado en el mundo de la tecnología.

1. “Stay Hungry, Stay Foolish” (Sigan hambrientos, sigan alocados)

Con este consejo, Jobs cerró su emblemático discurso de graduación a los estudiantes de la Universidad de Stanford en 2005. Las palabras que pronunció ese día se convirtieron en una parada esencial para todos los emprendedores, quienes deberían no solo escuchar sino aplicar la lección del pionero tecnológico.

Como varios otros líderes famosos, Jobs nunca se graduó de la universidad. De hecho, durante ese mismo discurso bromeó diciendo que era «lo más cerca que he estado de una graduación universitaria».

2. “Apple reinventa el teléfono con iPhone”

Con esta frase, un 9 de enero de 2007 Jobs anunció el lanzamiento de su primer celular inteligente de la historia. Para muchos, la frase sonó a exageración, pero el tiempo ha demostrado que el fundador de Apple tenía razón.

Lee además: 7 cosas que los jóvenes de hoy no conocen gracias a Steve Jobs

3. «Es como un padre para mí»

Sus palabras, y sobre todo lo que vino después con la compañía, hizo que se abriera una nueva era con los dispositivos móviles. Para 2008, un año después, Apple comenzó su popular “segunda revolución” con el desarrollo del iPhone, las apps y las tiendas de aplicaciones.

Con esta frase y recitando los primeros versos de la canción The times they are a-changin de Bob Dylan, Jobs presentó al mundo lo que el llamaría su “proyecto más personal”: la Apple Macintosh (MAC), una computadora fácil de usar y de bajo costo para que cualquier persona la pudiera adquirir.

La presentación tuvo lugar en el auditorio Flint de la Universidad Comunitaria de Anza, en 1984 y sentó un precedente para todas las computadoras que usamos hoy en día.

4. “Es fenomenal tener el internet en tus manos”

Así resumió Jobs el lanzamiento del nuevo Ipad, que debutó 3 años después de haber sido lanzado el iPhone a pesar de estar en los planes de la compañía antes que el teléfono.

En el evento especial que tuvo lugar el 27 de enero de 2010 en San Francisco (Estados Unidos), el entonces CEO de Apple saltó al escenario una vez más y demostró sus habilidades para presentar y vender sus productos.

Imagen: Archivo Enter.co