Spider-Man, 3  y Spider-verse, aplazan su lanzamiento

Ni siquiera los héroes más populares del universo e Marvel son ajenos a la crisis del COVID-19. En el caso de Spider-Man son dos las películas que se han visto obligadas a mover sus salidas. Sony, siguiendo la tendencia de Disney en el último mes, informó que cambiará las fechas de salida de sus películas.

De acuerdo con Deadline, la secuela de ‘Spider-Man: into the Spider-Verse’ ha movido su fecha de salida de abril 8 de 2022 a octubre de 2022. Lo mismo ocurre para la tercera película del trepa muros interpretado por Tom Holland, que ahora mueve su fecha de lanzamiento de julio 16 de 2021 a noviembre 5 de 2021.

No fueron las únicas malas noticias para el Universo Cinematográfico de Marvel. El anuncio también informó que ‘Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness’ ahora tiene una fecha de estreno para marzo 25 de 2022), mientras que ‘Thor: Love and Thunder’ ahora será estrenada en febrero 11 de 2022.

Las películas de Marvel no fueron las únicas damnificadas en el nuevo calendario de Marvel. La película de Uncharted (inspirada en la saga de videojuegos) también modificó su fecha de salida, moviendo su estreno de octubre 8 de 2021 a julio 16 de 2021. Otras cintas que fueron aplazadas son ‘Hotel Transilvania 4’ (agosto 6 de 2021) y Vivo, la nueva cinta animada del estudio (abril 16 de 2021).

Los atrasos no son novedades en el mundo de las películas y es seguro que incluso las películas que ya están listas para su distribución están pensando en moverse. La razón es que ninguna quiere competir con los estrenos de verano que, en su mayoría, han sido aplazados para final de año. Una cartelera sobre saturada y un público que no regresará de inmediato a las salas de cine son buenas razones para que los próximos años las carteleras de cine sean jugadas como una partida de ajedrez.

Imágenes: Sony Pictures