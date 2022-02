Spice and wolf tendrá una nueva adaptación al anime

¡Qué buena manera de terminar la semana para los amantes del anime! El Autor de Spice And Wolf, Isuna Hasekura, anunció esta mañana en la página oficial de la novela que la obra había recibido luz verde para una nueva adaptación al anime. Los detalles sobre este proyecto son bastante escasos, sin mayores detalles sobre qué estudio tomará la dirección o con qué ventana de proximidad deberíamos esperarlo.

Por supuesto, el primer material de especulación está en si se tratará de una continuación del anime original o será un remake desde cero. La novela recibió una primera adaptación en 2008 por parte del estudio Imagin, que luego continuó con una segunda temporada. Pese a que la adaptación de Spice And Wolf fue bien recibida el estudio no ha trabajado en ningún otro anime como estudio principal desde 2012 y la historia de Hasekura solo terminó teniendo cuatro de sus novelas adaptadas (y una parte de la séptima). Una porción minúscula, considerando que hoy se siguen publicando en Japón y ya alcanzan los 23 volúmenes.

Por supuesto, la mayoría de los fans agradecerían una continuación, considerando que no muchos tienen acceso a las novelas o prefieren consumir su historia por este medio. Pero siendo realistas, lo más seguro es que la nueva adaptación comience desde 0. La razón es que la ventana entre la primera adaptación, de más de una década, puede hacer que los nuevos fans del anime no estén tan dispuestos a ver una historia ya comenzada. La gran ventaja que tiene Spice and Wolf hoy sin embargo es que la enorme ventana de plataformas para consumirlo garantiza que no será muy complicado ver el anime, cuando este salga.

Dicho esto, el teaser-+ que acompañó el anuncio del anime incluye las líneas “Nos embarcamos en este viaje de nuevo” y “La historia de Holo el Lobo sabio y Lawrence continua”. No sería la primera vez que un anime decide optar por continuar con la historia ya realizada por otro estudio, especialmente en el caso de las novelas ligeras cuya extensión rara vez consigue una adaptación completa.

De nuevo, la primera adaptación del anime es bastante querida entre los fans del anime, incluso pese a tener ciertos elementos visuales que revelan su edad. En caso de que quieras verla, las dos temporadas se encuentran actualmente en Funimation, en su versión original y también con doblaje al español latino y portugués. En caso de que quieras leer las novelas, estas se encuentran disponibles a través de plataformas como Bookwalker, así como han sido licenciadas al inglés Yen Press.

