‘Sing 2’: con Bono (o Chayanne) y nuevo tráiler

Si no han visto ‘Sing’, háganse un favor y véanla primero (está disponible en Netflix). Si eres de los que tiene en lista de reproducción las canciones, entonces te tenemos la buena noticia de que su segunda parte estrenó tráiler esta semana.

Universal no le ha dado tanta publicidad a su secuela, lo que sorprende un poco. ‘Sing’ no fue un éxito inmediato en taquilla, al menos no al mismo nivel de Universal. Lo que sorprende, considerando que, aunque se estrenó en diciembre de 2016, realmente no tenía mucha competencia. Sin embargo, poco a poco la película ha ganado mayor reconocimiento, principalmente con su llegada a los servicios de streaming. Cinco años después llega su secuela que, de nuevo, traerá un espectáculo musical animado con todo el espíritu animal.

‘SING 2: ¡Ven Y Canta De Nuevo!’ regresa con la mayoría de su elenco original: Matthew McConaughey (‘Interstellar’, ‘The Gentlemen’), Reese Witherspoon (‘Legalmente Rubia’), Scarlett Johansson (‘Black Widow’), Taron Egerton (‘Kingsman’), Tori Kelly y Nick Kroll (‘I Love You Man’).

Quizás la adición más interesante a la secuela está en un nuevo personaje. Hablamos de Clay Calloway, un león que alguna vez fuera uno de los cantantes más famosos del mundo, pero ahora se rehusa a regresar del retiro. En la versión original el personaje será interpretado por Bono, mientras que la película para Latinoamérica reclutó a Chayanne para dar vida a esta estrella.

Por supuesto, la música es lo primero y ‘Sing 2’ mantiene la reputación de su predecesor. En el solo adelanto escuchamos canciones de Drake, Billie Eilish, Alicia Keys, System of a Down, Shawn Mendes, Eminem y U2, que seguramente solo son una pequeña parte de la lista preparada.

‘Sing 22’ tiene una historia similar, aunque en una escala diferente que la película original. En esta ocasión el grupo quiere asegurar una presentación en la Torre de Cristal, el auditorio de mayor reputación del mundo. Para hacerlo, no solo deberán convencer a Calloway de regresar, sino que también deberán superar los nuevos obstáculos que llegan con esta nueva etapa de sus carreras.

‘Sing 2’ se estrenará en los teatros del mundo el próximo 22 de diciembre.

Imágenes: Universal Pictures