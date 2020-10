Seis películas de horror para ver en Amazon y Netflix

Este será un Halloween en casa. Siguiendo las recomendaciones de seguridad, las fiestas de disfraces y celebraciones que usualmente acompañarían este fin de semana están canceladas. Lo que significa que en vez de rumba, la propuesta de muchos será un Zoom o Discord para ver películas de terror juntos.

Por eso, en ENTER.CO en vez de darles dulces, les traemos una selección de películas de horror para ver en Amazon y Netflix. Dicho, esto, y como este Halloween lo tenemos que pasar en casa, en vez de recomendar una sola película decidimos, en algunos casos, apostar por toda la franquicia de una vez, para que hagan maratón de sustos con sus amigos o familia.

El Conjuro

Netflix / 4 películas

Ya que en 2020 se hizo viral el rumor falso de que la muñeca de Anabelle había escapado, nos pareció prudente comenzar con esta franquicia. Esta historia de casas y objetos malditos puede no ser el ejemplo más magistral de horror, pero para todos aquellos que sienten un odio particular por las muñecas antiguas puede despertar más de un terror personal. El orden de las películas (de acuerdo a como se estrenaron en cines) disponibles en Netflix es ‘El Conjuro’, ‘Anabelle’, ‘El Conjuro 2’y ‘Anabelle: Creation’.

Amazon / 5 películas

No hay nada como los clásicos. Más de 40 años después, la película original de John Carpenter es un filme inevitable para todos los fans del horror. Y, aunque hay mucho debate sobre la calidad de sus secuelas, ‘Halloween’ sigue siendo el hogar del miedo primordial de un asesino en serie, imposible de matar. Perfecta para el 31 de octubre y para que de paso entiendas más de una referencia en los Simpson. Por fortuna la saga no se tomó la libertad de ser creativa y en Amazon encuentras las primeras cinco películas de la saga original (no ha llegado la película de 2018, que es una secuela de la original).

Estación Zombi

Netflix / 1 película

Por desgracia, no hay muchas buenas sagas completas de horror en Netflix… pero tienen Estación Zombi (o Train to Busan). Los amantes de los muertos vivientes encontrarán en este filme uno de los mejores ejemplos de cómo se debe hacer una historia de horror que involucre a cadáveres devoradores de humanos (cof, cof, ‘Guerra Mundial Z’). Si no has visto esta película, quizás no haya mejor momento que este 31 de octubre… o francamente cualquier momento. Quedarse atrapado en un tren en medio de una pandemia parece estar dentro del humor de 2020.

Destino final

Amazon / 2 películas

Ok. Admitiré que ‘Destino Final’ no es precisamente lo que muchos llamarían una franquicia de películas de horror. Pero como alguien que se sabe de memoria todas sus películas sería un acto de traición personal el no incluirlas dentro de esta lista. Si eres fan de los accidentes estúpidos que se convierten en espectáculos de muertes sangrientas… ¡esta es tu franquicia! Por desgracia Amazon solo tiene dos películas y una de ellas ni siquiera es la primera… pero suponemos que encontrarás la manera de ver la original y luego ver la segunda en el servicio de streaming (estas dos son las mejores). La que tiene el nombre de ‘The Final Destination’ es la 4, no es tan buena y no está conectada a las otras películas. Pero Destino Final no es sobre la calidad, sino el entretenimiento.

‘A Quiet Place’

Netflix / 1 película

Voy a ser honesto: el catálogo de películas de horror de Netflix es… malo. O la plataforma no tiene sagas completas o recomienda cintas que parecen como esa película que regalan por la compra del vidrio de tu celular… Así que en vez de recomendar una cinta floja de demonios o fantasmas, preferimos ofrecerte esta experiencia en silencio que no tiene asesinatos grotescos o sangre en la pantalla, pero que te mantiene callado, ofreciendo una manera única de crear tensión y el horror de que cualquier sonido puede ser el último.

‘El proyecto de la bruja de Blair’

Amazon / 1 película

¿Cómo olvidar mencionar uno de los documentos falsos más famosos del cine? ‘El proyecto de la bruja de Blair’ puede ser un clásico por el hecho de que motivó años de rumores después de su proyección, por el hecho de que despertó un centenar más de películas que fracasaron en crear la idea del documental falso o porque puedes usarlo para engañar a tu amigo más crédulo y hacerle creer que van a ver una historia real. Lo dejamos a tu discreción.

Mención de honor

Netflix: La Maldición / 2 temporadas

Quizás no estés de humor para ver películas de horror. Es posible que lo que estés buscando sea una serie para hacer maratón. El último día de octubre parece perfecto para ver las dos temporadas de la nueva franquicia de Netflix: ‘La Maldición’ (‘de Hill House’ y ‘Bly Manor’). La primera temporada está diseñada para hacer saltar a alguien. La segunda le baja un poco al terror, pero mantiene esa aura y la apoya con una historia bastante interesante y una narrativa perfecta para hacer maratón.

Imágenes: Amazon y Netflix