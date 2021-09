¿Qué ver este fin de semana?: ‘El Escuadrón Suicida’ y ‘El Juego del Calamar’

Vamos a mitad de septiembre y… la verdad…. ¿ya puede llegar octubre? Esta ausencia de festivos me está matando. No hay energía ni para jugar el amigo secreto. El dinero se acabó para ir a celebrar el día del amor y la amistad. Entonces no hay nada que hacer… entonces sacar todo el provecho posible a las plataformas de streaming. La pregunta entonces es ¿Qué ver este fin de semana? Si no has ido al cine en los últimos meses puedes ponerte al día con ‘El Escuadrón Suicida’, o si tienes ganas de una serie de suspenso entonces la recomendación es ‘El Juego del Calamar’, que lleva un juego infantil al extremo. O también puedes mirar alguna otra de nuestras recomendaciones de las semanas anteriores, para buscar algo de inspiración.

Serie – Drama.

Tres temporadas.

Pose es una historia que inicia en la década de 1980 y está dedicada a las minorías: afroamericanos en las salas de baile, personas con VIH, travestis, etc. Precisamente una de las cosas más interesantes está en la manera en la que presenta una ventana entre la elite de Nueva York y las personas que se esconden. Este es un drama perfecto si estás buscando algo de glamur y drama en tu dieta de streaming esta semana.

Película – Acción, súper héroes.

2 horas y 12 minutos

Después de El Escuadrón Suicida de David Ayer es entendible porque muchas personas estén algo escépticas con la nueva versión. Pero James Gunn consigue lo que parecía casi imposible y entrega una versión que es una de las mejores cintas de héroes den 2021. Cuando una nación esconde un arma capaz de destruir el mundo (y secretos por esconder) está en manos de los peores villanos del mundo el emprender una misión secreta.

Serie – misterio, serie coreana

Una temporada

¿Sin dinero? Qué pasaría si un grupo te propone jugar un par de juegos y poder ganar millones. ¿Aceptarías sin problema? Bueno, qué pasaría si después de que finaliza el juego matan a todos los asistentes… y te obligan a seguir jugando. Para todos aquellos que aman un ángulo diferente en la historia de los juegos mortales, llega esta serie coreana. El drama, humor negro y tensión de estos juegos son perfectos para una maratón rápida este fin de semana.

