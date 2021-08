¿Qué ver este fin de semana? ‘Cruella’ y ‘Mortal Kombat’

¿Sin idea de qué ver este fin de semana? Es sábado y domingo de películas por streaming con 'Mortal Kombat', 'Cruella' y 'Samuarai X'.

Llegó agosto. Llegó la quincena. Se fue la quincena. Así que para aquellos que tienen el presupuesto apretado el plan es sencillo: palomitas caceras, cobija y streaming. ¿Qué hay para ver este fin de semana?

La primera semana del mes nos trae una cantidad importante de estrenos, pero más importante: películas que ya salieron de cartelera. Es posible que muchos de ustedes no tuvieran el presupuesto (o las ganas) de ir a cine para verlas cuando se estrenaron. Pero ahora pueden hacerlo desde la comodidad de sus casas ¿por qué dudar?

Nuestros recomendados de esta semana son ‘Cruella’, ‘Mortal Kombat’ y ‘Samurái X’. En caso de que la lista no te convenza, sugerimos que mires nuestras recomendaciones pasadas.

Película – live action, comedia, familiar.

2 horas y 16 minutos.

Esta es la historia de una de las villanas más famosas de Disney. Pero, la advertencia, es que quizás esta no sea la versión que recuerdas, de la millonaria que quería convertir a 101 dálmatas en un abrigo. No. Esta es la historia de Stella. Una joven brillante que, después de perder a su madre, termina viviendo en Londres con un solo sueño: convertirse en una diseñadora que quite la respiración al mundo. Lo que no sabe es que este camino también la llevará a aceptar su lado más oscuro. Porque no hay nada más de moda que volverse un poco malo.

Película – Live action, acción, sangrienta.

1 hora y 50 minutos.

¡Fatalitie! Esta quizás no sea la mejor adaptación de un videojuego. Pero se lleva el mérito de ser la mejor película de ‘Mortal Kombat’ por mucho… (y nos permitirá dejar atrás los horribles recuerdos de las versiones de los 90). La cinta toma muchos elementos de la franquicia, pero es una historia casi original. El peleador Cole Young se ve dentro de un conflicto sangriento cuando es reclutado para el Mortal Kombat, un torneo entre universos. Pero incluso antes de que esta pelea inicie alguien está buscando erradicar a los luchadores de la tierra. Buenas peleas y mucha sangre, si necesitan comenzar el fin de semana con alguien congelando y luego quebrando los brazos de un luchador.

Película – Live action, acción, samuráis

Yo sé que los live action de series de anime rara vez resultan ser buenas recomendaciones. Pero, en la historia de las excepciones, Samurái X es una de esas series que simplemente funcionan muy bien como un drama como actores reales. La película también es una buena cinta para aquellos que quizás en su vida hayan visto la serie animada, pues se trata de una nueva interpretación de los orígenes del personaje y del anime. Si tienes ganas de algo de acción con espadas, esta es nuestra recomendación este fin de semana.

