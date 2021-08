¿Qué significa la escena pos crédito de ‘El Escuadrón Suicida’?

¡Por supuesto que el Escuadrón Suicida tenía escena pos crédito! Hoy no se puede hacer una película de súper héroes (o súper villanos en este caso) sin incluir una escena pos créditos. En el caso de la película de James Gunn hay dos, aunque solo una es relevante para los eventos a futuro en el universo de DC.

Weasel seguía vivo

El inicio de ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn empieza con el desastre de la llegada de la Task Force X, comenzando con Weasel llegando ahogado a la playa. Por supuesto, esto significa que no termina en medio de la lluvia de balas y la consecuente muerte de cada uno de los miembros del equipo.

Lo que la escena final nos muestra es que, contrario a lo que se creía, Weasel solo fingió su muerte (o quizás en verdad se ahogó inicialmente) y está vivo. En medio de las ruinas de la misión y cuando todos los soldados se han ido, Weasel escapa en medio de la selva.

Un guiño a la serie de Peacemaker

La segunda escena final nos lleva a un hospital y nos revela que Peace Maker (John Cena) logró sobrevivir. El villano fue enviado inicialmente por Amanda Waller para garantizar que los archivos del proyecto Starfish fueran destruidos y, con ellos, las pruebas sobre el apoyo de los Estados Unidos. Después de matar a Flag, Peacemaker aparentemente muere cuando una bala le atraviesa el cuello.

¿Qué significa esto? Si has estado conectado con las noticias de DC sabrás que el personaje tiene en el calendario una serie para HBO Max que también será dirigida por James Gunn. Los detalles del show no habían sido compartidos, principalmente para no garantizar su supervivencia y sugerir que lo que veríamos sería una precuela al ‘Escuadrón Suicida’. Pero no. Waller, en acto de venganza, le pide al equipo que cuide de Peacemaker que ahora será un agente para otra misión suicida del Gobierno de los Estados Unidos. Algo que, como lo hemos comprobado, combina sus dos cosas favoritas: matar personas y obedecer órdenes sin cuestionar muchos los problemas morales que conllevan.

Imágenes: Warner Studios