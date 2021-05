¿Qué series y películas estarán disponibles en HBO Max Colombia?

HBO Max reveló hoy su precio en el país. Y aunque 19.900 pesos al mes puede sonar bien o mal, dependiendo del presupuesto que tengas destinado a la ‘dieta del streaming’, todos sabemos que lo que en verdad importa son las series y películas que incluirá desde el día 1. Durante la presentación de hoy la plataforma entregó una idea de algunas de las cosas que los usuarios podrán ver y, las razones por las que quizás valga la pena invertir en el servicio. La promesa de HBO Max son el de más de 15.000 horas de contenido para ver.

Todo el contenido HBO

Este es uno de los puntos más valiosos de HBO Max: la oferta de series y película que estarán disponibles para los usuarios, algunas por primera vez con subtítulos al español de manera legal. Tenemos cosas básicas como so ‘Game of Thrones’ o ‘Sillicon Valley’, así como también ‘Watchmen’ y ‘Westworld’. Pero luego estás el catálogo de clásicos como son ‘The News Room’, The Wire’ o ‘The Sopranos’ (todas series de renombre mundial’).

Las series de Warner Channel

Quizás otro punto valioso de HBO Max está en las series de Warner, que pasan de las repeticiones en cable a maratones en la TV. Está ‘Friends’ (y su especial, que por desgracia se estrena antes de la llegada del servicio a Colombia), pero también otras series como ‘El Príncipe del Rap’, ‘Two and a Half Men’, ‘The Big Bang Theory’, entre otras. De manera curiosa, algunas de estas series también están disponibles a través del servicio de Amazon Prime Video. También incluirá series como ‘Gossip Girl’, así como su remake.

Sagas de películas

¿Con ganas de ver la saga completa de Harry Potter? HBO Max incluirá las ocho películas del hechicero más famoso del mundo, incluyendo las dos extras de ‘Animales Fantásticos’. También cuenta con todas las películas del Monsterverse (Godzilla Vs Kong, por ejemplo), así como la trilogía original de Batman de Nolan. ¡Ah! Y no se nos puede olvidar la trilogía original de Matrix, por solo mencionar algunas. La trilogía de ‘El Señor de los Anisllos’. Pero tendrá

Adult Swim y Comedy Central en streaming

Otro punto de valor de HBO Max estará en que permitirá ver algunas de las series de Adult Swim a través de su servicio. Las temporadas de Rick And Morty encontrarán en la plataforma su nuevo hogar, junto con la nueva temporada que se estrenará el próximo mes. También podrás ver todas las temporadas de South Park.

Todo lo DC

HBO Max será la casa de las futuras series, películas y producciones de DC. Esto incluye todas las películas del DCU (incluyendo la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia), pero también algunas series que no hemos podido ver de manera legal en Colombia como es Doom Patrol o Swamp Thing. También será el hogar de las series y películas animadas de DC, incluyendo la serie de Harley Queen, Young Justice, Teen Titans Go y el archivo de películas animadas de DC. También tendrá las series de TV como ‘Louis and Clark’, ‘The Flash’ y las otras series de The CW.

