¿Qué sabemos de The Batman 2? ¿Cuál será su villano?

Ahora Que The Batman ha salido y que las primeras impresiones han apoyado la nueva visión del héroe, sorprendería que el estudio decidiera no apostar por una secuela. La ansiedad por supuesto, está en que no tenemos mucha idea de qué va a pasar con el filme o la franquicia… principalmente porque toda la historia de Batman ha estado llena de incertidumbre alrededor del proyecto.

Así que en ENTER.CO hemos decidido reunir lo que sabemos del próximo filme en un mismo paquete: esto es todo lo que sabemos sobre de The Batman 2.

¿Habrá secuela de The Batman?

No hay nada garantizado. El estudio no ha dado luz verde al proyecto, pero el equipo detrás del filme parece estar seguro de que una segunda parte es casi segura.

¿Cuándo se estrenaría The Batman 2?

De nuevo, no hay una ventana de salida. La promesa de su productor es que la película tomará menos de cinco años en llegar a la pantalla. Esta ventana no significa que tomará cinco años que salga, sino es más bien una promesa considerando que la anterior cinta tomó este tiempo en ser estrenada.

¿Qué actores regresarán?

Algunas estrellas parecen obvias para una secuela. Robert Pattinson parece haber superado la prueba inicial como Batman. También podemos suponer el regreso de Jeffrey Wright como el Teniente (asumimos que en el próximo filme ya comisionado) Gordon y Andy Serkis como Alfred.

Por ahora la historia de Selina Kyle/ Zoë Kravitz parece haber terminado, así que sería extraño verla de regreso de inmediato retornar en una secuela. En el caso de Colin Farrell como el pingüino. Aunque el personaje puede aparecer en una secuela, es importante saber que ya tiene programada una serie para HBO Max que se enfocará en explorar un poco más su personaje.

¿El villano de la película será el Joker?

No. O, mejor dicho, no sería justo decirlo. Incluso cuando la escena final de la película pronosticó la aparición del personaje (interpretado en este filme por Barry Keoghan). Pero Matt Reeves, director del filme, aseguró que por ahora no sabe si el Joker aparecerá en la secuela o que el final de la película no tenía la intención de anunciar al príncipe payaso del crimen como el villano de una segunda parte.

¿Cuál será la historia de The Batman 2?

En una entrevista para IGN Reeves confirmó que su idea para este primer filme era presentar los ‘orígenes’ de estos personajes, no contando la historia tradicional, sino más bien explorando ese momento en el que Batman evoluciona como héroe. El paso de ‘la venganza’ a la ‘esperanza’.

Si Warner se pega al formato de la trilogía, lo que veríamos en la segunda parte sería a Batman siendo confrontado con esta posibilidad de esperanza, en especial considerando que su aparición ha comenzado a crear la identidad de grandes villanos como resultó ser el Acertijo.

