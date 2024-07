¿Qué hay para ver? Los 4 estrenos en Disney+ recomendados para agosto de 2024

Disney+ ahora tiene todo el contenido de Star+ (y si los últimos reportes son correctos, pronto tampoco permitirá que compartas tu cuenta) y además subió su precio. Así que ahora, más que nunca, es importante que le saques todo el provecho posible y por eso en ENTER.CO hemos preparado este artículo con la lista de los cuatro estrenos que no puedes perderte el próximo mes en Disney+.

Y la palabra clave aquí es estrenos. Siempre es un buen momento para ver ‘X-Men 97’, repetir ‘Viernes de Locos’ o quizás finalmente ver ‘Pedro el Escamoso’, pero precisamente por esta misma razón no hacen parte de la lista en este artículo.

Sin más demora, estos son los 4 estrenos en Disney+ recomendados en agosto de 2024.

El planeta de los simios: un nuevo reino

Se estrena el viernes 2 de agosto

En caso de que no hayan tenido la oportunidad de ver la cinta más reciente de ‘El Planeta de los Simios’ no tendrás que esperar mucho más. ‘El Planeta de los Simios: Un nuevo Reino’ se encuentra situada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César.

Ahora que los simios son la especie dominante y los humanos han quedado reducidos a vivir en las sombras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, pero Noa (Owen Teague) un joven simio emprende un viaje desgarrador que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

Only Murders in the Building

Se estrena el martes 27 de agosto

Esta también es una recomendación para que de inmediato se pongan a ver las tres primeras temporadas de ‘Only Murders in the Building’. La serie llega con su temporada final a Disney+ para traer nuevamente misterios, estrellas de primer nivel y el mejor podcast a escuchar en agosto.

En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se enfrentan a los impactantes acontecimientos en torno a la doble de Charles y su amiga Sazz Pataki ocurridos hacia el final de la temporada anterior. La investigación que realizan Charles, Oliver y Mabel los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders.

OceanXplorers

Se estrena el 19 de agosto

Para mis noños que disfrutan más de un buen documental que una película de Marvel en Disney+, tenemos el próximo mes el documental OceanXplorers: una serie de tipo documental que combina las maravillas de la exploración oceánica con un vistazo a la revolución tecnológica que ha permitido al hombre llegar a los lugares más profundos de nuestro mundo.

OceanXplorers lleva a la audiencia a bordo de un avanzado buque de investigación científica, OceanXplorer, para investigar las fronteras más lejanas de los océanos del mundo, el 80% de los cuales están totalmente inexplorados. Combinando un documental de alto nivel científico con impresionantes secuencias que captan el drama y la emoción de la exploración, la serie de seis capítulos es una aventura de alto riesgo en el descubrimiento de los océanos.

Fuimos los afortunados

Se estrena el miércoles 7 de agosto

Si las historias de la Segunda Guerra Mundial son lo tuyo, entonces esta miniserie tiene que estar en tu lista para ver el próximo mes. Basada en la novela bestseller del New York Times de Georgia Hunter, ‘Fuimos los afortunados’ es una miniserie inspirada en la increíble historia real de una familia judía separada al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La serie sigue a esta familia a través de continentes mientras hacen todo lo posible para sobrevivir y reunirse.

Una serie bellísima y dramática que aterriza con todos sus capítulos para aquellos que están buscando una de esas maratones de fin de semana (si tu corazón es capaz de sobrevivir ver varios episodios de golpe). Puedes ver el tráiler aquí

