Primeras imágenes de la temporada 4 de ‘Castlevania’

Por ahora no hay una fecha para el estreno de la temporada 4 de ‘Castlevania’, pero podemos pensar que estaremos viendo más de la serie en 2021.

Olvídense de ‘Stranger Things’. De lo mejor que ha llegado de Netflix es Castlevania. La primera temporada fue un poco corta y la segunda se demoró un poco resolviendo algunos arcos, pero la tercera es simplemente perfecta. En términos de animación trabajo de voz y música es difícil encontrar series animadas (sí, incluyendo aquellas producidas en Japón) que igualen la adaptación de Netflix. Razón por la que no sorprende que los fans desde ya estén esperando con ansias cualquier noticia sobre la próxima tanda de capítulos.

Uno de los primeros indicios de la temporada 4 de ‘Castlevania’ llega, no de Netflix, sino de Samuel Deats, director de la serie animada en Netflix. A través de una publicación, él afirmó que en estos momentos se están finalizando algunos de los capítulos de la próxima tanda de capítulos y que podemos esperar que sea ‘fenomenal’. De ñapa nos deja dos imágenes de dos de sus protagonistas, Trevor Belmont y Sypha Belnades.

Just finished an incredible episode of Castlevania! I’m so proud of the whole team, I teared up! 😭 S4 is turning out PHENOMENAL!

As a little gift for Thanksgiving…Here’s a couple screenshots from s4…. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG

