One Punch Man tendrá una película de tipo live action

Bueno… era cuestión de tiempo. Hollywood ha puesto sus ojos en One Punch Man y de acuerdo a un reporte ya tiene a un director fichado para una adaptación de tipo Live Action. Por desgracia, el nombre a cargo del proyecto no despierta mucha confianza. Se trata de Justin Lin, mejor conocido por su trabajo en la franquicia de Rápidos y Furiosos.

Por desgracia, el resto del reporte de Deadline no despierta mayor confianza sobre el proyecto. También dentro del comité a cargo de adaptar la historia de One están los escritores de One Punch Man, Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, mejor conocidos por ser los escritores de Venom. En resumen… es mejor que vayan orando porque la adaptación será mucho mejor de lo que anticipan los nombres asociados al proyecto.

Para claridad, la noticia de la adaptación de One Punch Man no es nueva. En 2020 recibimos la primera noticia sobre el live action. Si quieren empeorar su humor respecto al filme deben saber que la productora detrás del proyecto es Sony (así es, el estudio que realizó Morbius… y luego lo trajo de regreso a cartelera por un meme).

Considerando los nombres vinculados, es casi seguro que la idea es adaptar el proyecto y realizar una versión más ‘occidental’ de la historia. También cuesta entender de qué manera se planea transformar esta historia tan única en un producto interesante para la pantalla grande. La premisa de un héroe capaz de derrotar a cualquier enemigo parece difícil de ejecutar en el anime… y tenemos lo peor al imaginar las ideas que puede tener el estudio.

Si podemos confiar en el reporte de Deadline, la idea es comenzar la producción de la película a finales de este año. De ser así, deberíamos tener actualizaciones en los próximos meses de las elecciones de su elenco o incluso de cuál será su hogar final. En cualquier caso, Hollywood no tiene el mejor historial de adaptar historias de anime. No esperamos que One Punch Man sea la historia que rompa esta tradición… pero si algo nos enseñó el manga de One es a no juzgar antes de tiempo a un libro por su apariencia.

