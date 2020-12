Nuestros animes de 2020 favoritos

Decidimos hacer una lista corta con aquellos animes de 2020 que, para nosotros, destacaron por encima de todas las demás series.

El año se terminó y, con él, 12 meses de anime. Este año en la edición de los premios ENTER.CO no incluimos una categoría a mejor anime. Esto no significa que no queramos compartir con ustedes algunas de nuestras series favoritas de 2020 o escuchar cuáles fueron aquellas con las que se quedaron este año.

Así que en este ritual previo al final de cada año, decidimos hacer una lista corta con aquellos animes de 2020 que, para nosotros, destacaron por encima de todas las demás series. No están en algún orden específico ni tampoco se trata de un listado definitivo. Pero, en caso de que estés buscando alguna serie que ver el 31 y 1 durante los jueves y viernes de flojera, puede que encuentres en esta la recomendación que estabas esperando.

‘Kaguya Sama: Love is War’ – temporada 2

La primera temporada de ‘Kaguya’ ya había sentado el precedente de un anime espectacular. La segunda hizo lo imposible y superó cualquier tipo de expectativas. Fue una explosión sin parar de emociones, de risa por una comedia que pocos animes lograron superar en 2020. De A-1 Pictures, literalmente, flexionando el músculo de la animación para conseguir momentos de sakuga impresionantes. De un trabajo de voz para aplaudir… ‘Kaguya’ fue tendencia en Twitter por una razón clara: es imposible no enamorarse de este anime.

‘Re:Zero’ – temporada 2

‘Yesterday wo Utatte’

Después de una espera que pareció eterna, ‘Re: Zero’ regresó. Y lo hizo con una temporada que entregó con cada episodio una dosis de ansiedad que solo esta serie parece poder entregar. Para aquellos que teníamos dormido el sentido del dolor, la nueva tanda de capítulos no tuvo reparos en recordarnos el sufrimiento que podía causar a su protagonista. Si a esto le agregamos un misterio que nos dejó con los pelos de punta… gracias a Dios que solo tenemos que esperar una semana más para regresar de nuevo.

‘Fruits Basket’ – temporada 2

‘Kaguya’ no fue la única serie espectacular de romance que recibimos. ‘Yesterday wo Utatte’ es una de estas historias que puede no ser para todos, pero es una pieza que demuestra lo especial que puede hacer la animación japonesa cualquier historia. Yesterday Wo Utatte’ es una pieza que busca transmitir los sentimientos de sus protagonistas de una forma realista… por desesperante que esto pueda parecer. Es un anime que estuvo construido con cuidado, incluyendo la misma ciudad y estilo de animación utilizado.

‘Aggretsuko’

¿Fue el año de los romances en 2020? Esta lista parece indicar que sí. La segunda temporada nos hizo agradecer de manera infinita el poder contar con una nueva versión de esta historia que se ha tomado el tiempo de tratar con el cariño necesario la historia. Nuevamente la tanda de capítulos es capaz de captar la esencia bella y trágica del manga. Los arcos trabajados contaron con una potencia preciosa y a estas alturas se ha convertido en uno de los mejores animes ‘románticos’ actuales.

‘Great Pretender’

Nada como una buena dosis de existencialismo en 2020. ‘Aggretsuko’ tiene esa capacidad de sentirse extremadamente cercano, incluso si sus personajes son mascotas tiernas de Sanrio. La crisis de identidad de Retsuko lidiando con un sueño inesperado o el romance de Haida que a muchos rompió la cabeza (o el corazón dependiendo de dónde pongas tu shipping). ‘Aggretsuko’ sigue siendo uno de los mejores animes de 2020 de Netflix y su nueva temporada solo demostró que esta serie parece entender, mucho mejor que incluso algunas historias con actores reales, el corazón medio desesperado de sus espectadores.

‘Dorohedoro’

La racha de Netflix. ‘Great Pretender’ es un robo maestro, quizás no sin fallas (pero en qué buen robo algo no sale mal). Se trata de la primera producción de Netflix pensada para traer el anime mucho más allá de Japón. Una historia creada para ser vista de manera internacional, con personajes diversos y una historia más ‘occidental’, pero el mismo encanto de la narrativa japonesa. Su animación y fondos son espectaculares, su música es de otro nivel y su historia no deja de sorprender a cada giro. Una pena la manera como Netflix decidió lanzarlo… pero al menos no nos robó de tener esta historia.

El primer capítulo de ‘Dorohedoro’ inicia con un hombre con cabeza de lagarto tragando a otra persona. Esta escena es el inicio de uno de los viajes más sangrientos, divertidos, extraños y espectaculares de los animes de 2020. La serie inspirada en el manga de Q Hayashida es capaz de fascinar solo por el hecho de que pocas veces se sabe a dónde va ir. Sus personajes son impredecibles, pero adorables. Son asesinos a serie, pero con un sentido del humor extraño. Sin duda nos quedamos con ganas de seguir abriendo las puertas a lo desconocido.

Que es, por supuesto, Dorohedoro.

‘Eizouken ni wa Te wo Dasu na!’

‘Jujutsu Kaisen’

Science Saru sacó dos animes este año, pero sin duda la estrella del estudio fue ‘Eizouken’. El mismo estudio detrás de ‘Devilman Cry Baby’ nos trajo esta adaptación maravillosa que con su animación rindió uno de los homenajes más honestos y bellos al arte de hacer anime. Eizouken es uno de esos placeres que simplemente vale la pena ver. Su historia es esclava de un equipo de animadores que juegan con la idea de hacer un anime sobre hacer un anime. Y su exploración nos enseña porque es que amamos este tipo de historias.

No. ‘Jujutsu Kaisen’ no es el shonen perfecto. Pero para ser honestos, eran pocos los que esperaban una adaptación decente de esta historia más allá del obligatorio anime de la shonen jump. Lo que recibimos, en cambio, es una historia que aprovecha al máximo su animación para destacar los elementos que hicieron fuerte al manga. Tenemos Una historia que nos muestra el horror y acción combinados, que nos aterra y emociona al mismo tiempo. Mappa, sin duda, se fajo en 2020 y este anime es una muestra de porque es el chico estrella de la animación japonesa en 2020

Imágenes: montaje ENTER.CO