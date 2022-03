Nova, el policía espacial, sería el siguiente en unirse al MCU

A estas alturas es complicado saber qué personajes se están uniendo al MCU y cuáles ya aparecieron. En solo la fase 4 tenemos la promesa pendiente de ver a los 4 fantásticos, X-Men, Blade; por no mencionar algunos rumores, como es también el regreso de Daredevil y los otros Defenders. Ahora a la lista también podemos agregar un nuevo nombre: Nova, el policía espacial del MCU.

El reporte proviene de Deadline que asegura que el escritor de Moon Knight, la nueva serie de Disney+ que se estrenará el 30 de marzo, está trabajando en el guion para este nuevo proyecto. Los detalles sobre el supuesto ingreso de Nova al MCU no son muy detallados. El reporte no aclara si se trata de una serie limitada para Disney+ o una película. También es importante que Marvel Studios no ha revelado al súper héroe en su calendario para la fase 4 del MCU.

La adición de Nova, sin embargo, parece corresponder con otros rumores que apuntaban a que Marvel Studios estaba desarrollando una serie para Disney+ que tendría como escenario 100% el espacio.

En los cómics, Nova es el alías de Richard Rider. Él era parte de los Nova Corps, la policía del universo, hasta que un evento llamado la ‘Ola de la Aniquilación’ destruyó por completa la organización, pero lo dejó con todos sus poderes combinados y el plus de tener la guía de una súper computadora. Mencionamos este origen (el personaje tiene varios) porque lo que muchos pueden no recordar es que los Nova Corps ya tuvieron su debut en el MCU. El grupo fue presentado en la primera película de Guardianes de la Galaxia. Lo que también es importante recordar es que el mismo grupo fue quien quedó a cargo de la gema del poder y que (por fuera de cámara) fueron al parecer derrotados por Thanos, destruyendo Xandar en su camino. Es probable que una serie de Nova nos dé algunas respuestas sobre estos eventos o el estado actual de los Nova Corps (porque, de hecho, vemos algunas de sus naves en la confrontación final en Avengers: Endgame).

Por ahora, además del reporte de Deadline no tenemos ningún otro elemento que nos indique que la existencia de este proyecto es real. Así que tendremos que esperar a las novedades de Marvel Studios (que seguramente llegarán después de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, si podemos hacer caso a las filtraciones que hemos recibido de la película).

Imágenes: Marvel Comics