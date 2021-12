«Memoria» y «Encanto» pre seleccionadas en los Premios Óscar

Al menos dos películas inspiradas en Colombia aparecen en la lista de los Premios Óscar como una posible nominación en la categoría de Largometraje animado y Largometraje internacional.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció este lunes el listado de películas pre nominadas. Las categorías anunciadas fueron: Largometraje de animación, Largometraje documental y Largometraje internacional.

A pesar de las críticas sobre la película Encanto (al menos en Colombia), logró entrar en la lista de preseleccionadas en la categoría de Mejor Película Animada. Esta película, que aún se encuentra en las salas de cine, está inspirada en la cultura colombiana, y se desarrolla en un pueblo mágico ubicado entre las montañas del país.

Por otro lado, la película dirigida por Apichatpong Weerasethakul, Memoria está pre seleccionada en la categoría de Largometraje Internacional. Es protagonizada por Tilda Swinton, Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego. La locación del filme fue Colombia.

Estas son las películas pre nominadas para la edición 94th de los Academy Awards, mejor conocidos como los Premios Óscar.

PELÍCULA ANIMADA

Son 26 las películas pre seleccionadas en esta categoría. Algunas de las películas aún no han sido estrenadas. Las películas pre nominadas a Película Animada son:

“The Addams Family 2”

“The Ape Star”

“Back to the Outback”

“Belle”

“Bob Spit – We Do Not Like People”

“The Boss Baby: Family Business”

“Cryptozoo”

“Encanto”

“Flee”

“Fortune Favors Lady Nikuko”

“Josee, the Tiger and the Fish”

“The Laws of the Universe – The Age of Elohim”

“Luca”

“The Mitchells vs. the Machines”

“My Sunny Maad”

“Paw Patrol The Movie”

“Pompo the Cinephile”

“Poupelle of Chimney Town”

“Raya and the Last Dragon”

“Ron’s Gone Wrong”

“Sing 2”

“The Spine of Night”

“Spirit Untamed”

“The Summit of the Gods”

“Vivo”

“Wish Dragon”

LARGOMETRAJE INTERNACIONAL

En esta categoría se presentaron 93 países con películas que son elegibles para ser consideradas en la categoría de Largometraje Internacional. La preselección final es de 15 películas. El listado se dará a conocer el martes 21 de diciembre de 2021. Somalia se presentó por primera vez con la película “The Gravedigger’s Wife”. Colombia está dentro de la lista con el largometraje “Memoria”.

Todas las nominaciones para la edición 94° de los Premios Óscar será anunciada el 8 de febrero de 2022. La gala se llevará acabo el 27 de marzo del próximo año en Hollywood.

Imagen: Disney