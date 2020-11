Mangamo, la app para leer manga, ye está en Android

Estamos en la era dorada del streaming. Parecen lejanos los días en los que veíamos a Netflix como una novedad, en cambio hoy tenemos que distribuir el presupuesto que antes dedicábamos a las plataformas de cable en servicios como Disney+, Amazon, Netflix y Crunchyroll. Lo más interesante es que este fenómeno no solo se ha limitado a la TV y películas, sino que además se ha expandido a otros sectores como es el de la música, los deportes en vivo, videojuegos e incluso el manga.

Mangamo es un servicio de lectura de manga que lleva algún tiempo en los Estados Unidos. Creada por ejecutivos de Hulu, Crunchyroll, Netflix, VIZ, entre otras compañías (lo que luego explica su modelo), su mayor atractivo está en ofrecer una oferta de historias de e editoriales como Kodansha, Toppan y North Star Pictures. Esto le da acceso a títulos como es el manga de ‘Attack on Titan’, ‘Air Gear’, ‘Alita Ángel de Combate’, ‘Fairy Tail’ e incluso un manga original inspirado en el anime de ‘Japón se hunde’. Esto, entre otros 300 títulos que componen su librería inicial. Puedes descargarla aquí.

A diferencia de Manga Plus, otra app para leer manga de manera legal, el servicio no es gratuito. En vez de eso funciona bajo una suscripción mensual que tiene un costo de 4.99 dólares o 8.900 pesos al mes. Puedes acceder a un periodo gratis de 30 días que te da acceso ilimitado a todos los capítulos de los mangas en el servicio, actualizaciones de los nuevos episodios cuando sean lanzados y no avisos. Por supuesto, el mayor beneficio que tiene frente a Manga Plus está en el hecho de que los usuarios tienen acceso no solo a los últimos tres episodios.

Por desgracia, no es la única limitación que tiene. Todos los capítulos se encuentran en inglés. Mangamo no ha informado si tiene la intención de lanzar una opción en español, pero parece poco posible a menos de que la demanda en nuestra región sea numerosa. Tampoco se encuentra disponible en dispositivos iOS. Por otro lado, Mangamo asegura que el costo de la suscripción tiene como objetivo principal el apoyar a los autores de estas obras.

En cualquier caso, Mangamo es otra muestra más de occidente buscando formalizar la manera de consumir productos de Japón como el anime y manga. Estamos pendientes de la llegada de Funimation al país y cada día más editoriales se unen para ofrecer una alternativa legal para leer manga.

Imágenes: Mangamo