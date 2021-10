¿Sin idea de qué hacer en noviembre? Ya tenemos el plan con la lista completa de los estrenos de Netflix.

Octubre se pasó volando. Ya comenzó a hacer frío, toca ahorrar para las fiestas de final de año y además todos estamos esperando por el amor de Dios que lleguen los festivos de fin de año para tomarnos un descanso. Quizás por eso nos sorprenda que, desde ya, tengamos la lista completa de estrenos de Netflix para noviembre de 2021.

Noviembre parece calentar los motores con una cantidad interesante de series que esperábamos por mucho tiempo ver. Tenemos el estreno de Arcane, la serie de League of Legends; el live action de Cowboy Bebop, la llegada de Rocketman (la cinta inspirada en la vida de Elton John), por solo mencionar algunas las series y películas que aterrizarán en el servicio de streaming.

Sin más demora, les compartimos los estrenos de Netflix para noviembre de 2021. Los encontrarás separados por el tipo de contenido y organizados por las fechas de estreno. Para los estrenos destacados encontrarás una descripción, junto con enlaces para su tráiler.

Series

Noviembre 5

Big Mouth: Temporada

Se disparan confesiones románticas, diatribas y rumores despiadados cuando los gusanos de odio y los bichitos del amor se adentran en los corazones del grupo. Puedes ver el tráiler aquí.

Noviembre 6

Arcane

Mientras la discordia separa las ciudades gemelas de Piltóver y Zaun, dos hermanas se enfrentan en una guerra feroz entre tecnologías mágicas y convicciones opuestas. Puedes ver el tráiler aquí.

Noviembre 11

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 7

Noviembre 17

La reina del flow: Temporada 2

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 8

Noviembre 19

Cowboy Bebop

Un grupo ecléctico de cazar recompensas persigue a los criminales más peligrosos de la galaxia. Por el precio justo, hasta podrían salvar el mundo. Serie de acción real. Puedes ver el tráiler aquí.

Noviembre 23

Amos del Universo: Revelación – Parte 2

Noviembre 24

Una historia real

Películas

Noviembre 1

La familia Claus

Noviembre 3

Más dura será la caída

Sediento de venganza, el forajido Nat Love cabalga junto con su banda tras el rastro de su enemigo Rufus Buck: un despiadado jefe criminal recién salido de prisión. Puedes ver el tráiler aquí.

Noviembre 5

¡Qué duro es el amor!

sorprenderlo por Navidad, solo para descubrir que él no era quien pensaba.

Noviembre 7

Papá en Noel

Noviembre 10

Claroscuro

Noviembre 11

7 prisioneros

Noviembre 12

Alerta roja

Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado se ven obligados a formar equipo para atrapar a una escurridiza criminal que siempre va un paso más adelante. Puedes ver el tráiler aquí.

Noviembre 15

La vida de Kayla

Noviembre 18

Intercambio de princesas 3

Noviembre 19

tick, tick…BOOM!

En la víspera de cumplir 30, un joven y prometedor compositor teatral lidia con el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en Nueva York.

Noche de fuego

Las leyes de la frontera

Noviembre 20

A dos metros de ti (20/11/2021)

Noviembre 21

Rocketman

El transportador: Recargado

Noviembre 24

El chico que salvó la Navidad

Noviembre 26

Un castillo por Navidad

Noviembre 27

El próximo Santa

Documentales y especiales

Noviembre 4

Cazar asesinos

Noviembre 5

Una película de policías

Noviembre 17

Rey Tigre: La historia de Doc Antle

Noviembre 19

La mente, en pocas palabras: Temporada 2

Noviembre 24

Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley

Niños y familia

Noviembre 1

Spookley y los gatitos de Navidad

Noviembre 2

Ridley Jones: Temporada 2

Noviembre 16

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Johnny Test y el pastel de carne perfecto

Trolls

Noviembre 18

Perros en el espacio

Noviembre 23

El banquete festivo de Waffles y Mochi

Noviembre 24

Robin Robin

Anime

Noviembre 15

Kuroko no Basket: Último juego

Noviembre 25

Super Crooks

