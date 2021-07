Agosto llegó. Ustedes pueden ir a volar cometa si así lo quieren. Correr intentando volar un pedazo de plástico suena mucho menos entretenido con tapabocas incluido. Así que en vista de que agosto no tiene mucho más que celebrar, el plan parece ser quedarse en casa y disfrutar de alguna maratón para ponerse al día. Cosa buena, ya que tenemos para ustedes los estrenos de Netflix Colombia para el próximo mes.

Agosto es un mes extraño para la plataforma. Si estás buscando alguna nueva serie para ver, la esperanza es uno de los nuevos estrenos del servicio sea bueno, porque no hay algún regreso importante que mencionar. En el campo de las películas tampoco hay mayor cosa que destacar… pero, si eres un fan del anime el próximo mes es un poco más interesante con el estreno de ‘The Witcher: La pesadilla del lobo’, ‘Shaman King’, ‘Monster Hunter: Leyendas del gremio’ y ‘Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai’… ¿al parecer agostos es el mes de los otakus?

Sin más demora, estos son los Los estrenos de Netflix Colombia en agosto 2021.

Series

Agosto 3

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados

Agosto 4

‘Control Z’: Temporada 2

Es un nuevo semestre en el Colegio Nacional, y parece que todos se han olvidado de Luis. Hasta que un desconocido se apodera de sus redes sociales y comienza a amenazar con vengarse de quienes hicieron de su vida un infierno.

De chatarras a carrazos: Temporada 3

Agosto 6

Hit & Run

Agosto 11

Escuadrón pastelero

Agosto 13

El Reino

Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad.

Valeria: Temporada 2

Por siempre jamás

Agosto 14

Es mío

Agosto 17

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5

Agosto 20

‘La directora’

‘Todo va a estar bien’

Agosto 25

Clickbait

En esta serie de suspenso, ocho puntos de vista diferentes aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen alimentado por las redes sociales.

Remodelaciones de moteles

Agosto 27

Pecados capitales: Temporada 1

Agosto 28

Titletown High

Agosto 31

Chicas buenas: Temporada 4

¡A despertar la felicidad!, con Marie

Películas

Agosto 1

Pasajeros

Jackass 3.5 – La película sin censura

Jackass 3

Star Trek

Jackass: Número dos

El abuelo sinvergüenza

The Firm: Sin salida

Agosto 4

Mudanza mortal

Una buena receta

Agosto 6

Vivo

La nube

Agosto 11

El stand de los besos 3

Decidida a vivir al máximo su último verano antes de la universidad, Elle planea su lista de deseos mientras lidia con todo lo que le espera con Noah y Lee.

Agosto 13

Beckett

Después de un accidente automovilístico en Grecia, un turista estadounidense queda atrapado en una intricada conspiración política que pone en peligro su vida.

Agosto 18

Diarios de un intercambio

Agosto 20

Sweet Girl

Asolado por el asesinato de su esposa, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

Agosto 27

Él es así

El quinto set

Documentales y especiales

Agosto 3

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente

Agosto 4

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Agosto 11

Misha y los lobos

Agosto 12

Lokillo: Nada es igual

Agosto 18

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen

Agosto 25

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia

João de Deus: Curandero y criminal

Remando a contracorriente

Agosto 27

RIDE ON TIME: Temporada 3

Agosto 31

La verdad sobre John DeLorean

Niños y familia

Agosto 1

Astro Boy

Agosto 4

Tarzán

Agosto 8

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones

Agosto 10

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2

Agosto 13

Rápidos y furiosos: Espías al volante – Temporada 5: Pacífico Sur

Agosto 16

La vida secreta de tus mascotas

Agosto 17

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 5

Agosto 20

The Loud House: La película

Agosto 26

Reunión familiar: Parte 4

Anime

Agosto 1

Darwin’s Game

Agosto 9

Shaman King

Agosto 12

Monster Hunter: Leyendas del gremio

Agosto 15

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai: Temporada 1

Agosto 23

The Witcher: La pesadilla del lobo

El mundo de The Witcher se expande con este largometraje de anime en 2D que explora una nueva y poderosa amenaza que pone en jaque al Continente.

Agosto 26

EDENS ZERO

Imágenes: Netflix