¿Lo logramos? Contra cualquier pronóstico vamos la mitad de 2020 y los 3 mil millones de años teóricos que se han sentido los primeros seis meses de este año. Junio llega y muchos no pueden esperar por salir de sus casas. Sin embargo, aquellos que todavía pueden quedarse en casa seguramente harán su esfuerzo por evitar salir lo más posible. Lo que significa que en junio Netflix sigue siendo una herramienta necesaria para evitar el aburrimiento. Y en ENTER.CO les tenemos el listado de series y películas que llegan a Netflix en junio de 2020.

En términos de series, el sexto mes del año es un poco ‘flojo’. De sus mega estrenos, la única serie estrella es ’13 Reasons Why’ (que para muchos ha sido un show que no ha mejorado con el paso de cada nueva temporada). En cambio, en el terreno de las películas hay algunas adiciones notables como son ‘Perdidos en Tokio’, ‘El gran Lebowski’, ‘Mujer Maravilla’ y ‘Baby: El aprendiz del crimen’.

Sin más demora, estos son todas las series y películas que llegan a Netflix en junio de 2020.

Series

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1 de junio 2020)

Top Chef: Temporada 1-2 (1 de junio 2020)

La cantina de medianoche: Temporada 1 (1 de junio 2020)

La cantina de medianoche: Temporada 2 (1 de junio 2020)

La cantina de medianoche: Temporada 3 (1 de junio 2020)

Modern Family: Temporada 7 (2 de junio 2020)

Modern Family: Temporada 8 (2 de junio 2020)

Modern Family: Temporada 9 (2 de junio 2020)

¿Me escuchas? (4 de junio 2020)

Perdida (5 de junio 2020)

13 Reasons Why: Temporada 4 (5 de junio 2020)

Queer Eye: Temporada 5 (5 de junio 2020)

Modern Family: Temporada 10 (9 de junio 2020)

Bosque adentro (12 de junio 2020)

De cita en cita: Temporada 2 (12 de junio 2020)

F is for Family: Temporada 4 (12 de junio 2020)

Marcella: Temporada 3 (14 de junio 2020)

La orden secreta: Temporada 2 (18 de junio 2020)

Coisa Mais Linda: Temporada 2 (19 de junio 2020)

The Politician: Temporada 2 (19 de junio 2020)

The Sinner: Jamie (19 de junio 2020)

Manjares divinos (24 de junio 2020)

Amar y vivir (26 de junio 2020)

Películas

Los últimos días del crimen (5 de junio 2020)

5 sangres (12 de junio 2020)

La Red Avispa (19 de junio 2020)

Siente el ritmo (19 de junio 2020)

Tren a mi destino (19 de junio 2020)

Victoria y Abdul (23 de junio 2020)

Mujer Maravilla (26 de junio 2020)

Adú (30 de junio 2020)

Baby: El aprendiz del crimen (30 de junio 2020)

La torre oscura (30 de junio 2020)

El gran Lebowski (30 de junio 2020)

Perdidos en Tokio (30 de junio 2020)

Documentales y especiales

Jo Koy: In His Elements (12 de junio 2020)

Eric Andre: Legalicen todo (23 de junio 2020)

Lenox Hill (10 de junio 2020)

Bebés: Parte 2 (19 de junio 2020)

La familia del soldado (19 de junio 2020)

Atleta A (24 de junio 2020)

Juegos locales (26 de junio 2020)

Genios del abecé (3 de junio 2020)

George Lopez: We’ll Do It For Half (30 de junio 2020)

Niños y familia

Vera: Rescate arcoíris (2 de junio 2020)

El cadáver de la novia (6 de junio 2020)

Alexa & Katie Parte 4 (13 de junio 2020)

Anime

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4 de junio 2020)

Amor de gata (18 de junio 2020)

Brand New Animal (30 de junio 2020)

Imágenes: Netflix