Las series y películas más vistas en Netflix en 2021

¿Qué hemos visto en 2021 en Netflix? La plataforma de streaming del mundo es también la mejor conocida por guardar todos sus secretos. Por eso, es muy complicado decir que una serie es ‘popular’, pues además de un tema de percepción no hay datos reales de cuántas personas están viendo su contenido. Sin embargo, Ted Sarantos, CEO de Netflix, decidió dar al mundo un vistazo a las tendencias de contenido en lo que va de 2021 y compartió información sobre las diez series y películas más vistas en lo que va del año:

Series

10 – Ginny and Georgie: temporada 1

381 millones de horas vistas.

9 – La Casa de Papel: temporada 3

426 millones de horas vistas.

8 – Stranger Things 2

247 millones de horas vistas.

7 – You: temporada 2

457 millones de horas vistas.

6 – 13 Reasons Why: temporada 1

476 millones de horas vistas.

5 – 13 Reasons Why: temporada 2

496 millones de horas vistas.

4 – The Witcher: temporada 1

451 millones de horas vistas.

3 – Stranger Things 3

582 millones de horas vistas.

2 – La Casa de papel: temporada 4

619 millones de horas vistas.

1 – Bridgerton: Temporada 1

625 millones de horas vistas

En el tema de series, quizás la mayor sorpresa esté en la popularidad de la serie que estrenó este año y que se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes del servicio de streaming. El hecho de que esté en el primer lugar responde a un fenómeno que nadie esperó.

Hay, además de esto, algunas cosas que nos llaman la atención de la lista. Por ejemplo, notamos que una parte importante de las horas vistas no pertenece a los nuevos shows de 2021 de la plataforma (excluyendo a Bridgerton). También hay algunas tendencias sorpresas, como son las dos primeras temporadas de 13 Reasons Why (especialmente porque las otras dos no aparecen por ningún lado). Ginny and Georgie es una serie que no ha ganado tantos titulares como otras series en esta lista y, sin embargo, se encuentra dentro de la lista. La última mención interesante está en que, aunque Sarantos mencionó que el Juego del Calamar era la ‘serie más exitosa’ de Netflix no se encuentra en la lista (aunque podemos suponer que la razón está en que solo inició hace un par de semanas en la plataforma de streaming).

Películas

10 – Misterio a Bordo

170 millones de horas vistas.

9 – La Vieja Guardia

186 millones de horas vistas.

8 – Army of the Dead

187 millones de horas vistas.

7 – Enola Holmes

190 millones de horas vistas.

6 – Spencer Confidential

197 millones de horas vistas.

5 – 6 Underground

205 millones de horas vistas.

4 – The Kissing Booth 2

209 millones de horas vistas.

3 – The Irishman

215 millones de horas vistas.

2 – Extraction

231 millones de horas vistas.

1 – Bird Box

282 millones de horas vistas.

Imágenes: Netflix