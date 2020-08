La secuela de ‘The Haunting of Hill House’ está cerca

Con el nombre de ‘The Haunting of Bly Manor’, la historia llega de las manos del mismo creador de The Haunting of Hill House. ¿Listos para el miedo?

¿Están preparados para asustarse de nuevo? ‘The Haunting of Hill House’ es uno de esos éxitos de Netflix, que no es más popular que ‘Stranger Things’ por la sola razón de no ser apto para gallinas y personas con corazones débiles. Pero aquellos que ven ‘El Exorcista’ como su película para dormir seguramente están muy emocionados de saber que la secuela de la serie, con el nombre de ‘The Haunting of Bly Manor’ está muy cerca de su estreno.

La confirmación llegó a través del primer poster de la serie que fue compartido a través de redes sociales. La serie llegará en la temporada de otoño de este año y, considerando su temática, no nos sorprendería que fuera una sorpresa (o broma) de Netflix para acompañar Halloween.

Hay varios sellos de calidad, para aquellos que tienen dudas. Para empezar, la historia viene del mismo creador de ‘The Haunting of Hill House’. Pero además también contará con el regreso de Mike Flanagan, que dirigió los 10 episodios en la primera temporada. También contará con el apoyo de otros expertos en sacar escalofríos en la espalda como son Ciarán Foy (‘Sinister 2’), Liam Gavin (‘Una canción oscura’), Yolande Ramke (‘Cargo) y Axelle Carolyn (‘Cuentos de Halloween’).

De manera interesante, las estrellas de la primera temporada regresarán, aunque en esta ocasión darán vida a nuevos personajes (‘The Haunting of Hill House’ funciona como una antología de terror). En este caso Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel y Henry Thomas retornan, con Pedretti siendo la institutriz de dos niños ‘inusuales’.

Por supuesto, con su nombre sabemos con certeza que la historia nuevamente involucrará una mansión embrujada, que es el origen del comportamiento inusual de sus habitantes. Tendremos que esperar un poco más para saber cómo le dará la historia una vuelta a este concepto, para integrar nuevos sustos en la fórmula.

Imágenes: Netflix.