La próxima película de ‘El Planeta de los Simios’ será el origen de una nueva trilogía 300 años después

Mucha atención, porque Simio no mata simio y se vienen muchas más películas de ‘El Planeta de los Simios’. La información proviene de una entrevista que Wes Ball, director del filme, tuvo con la revista Empire, en la que el director entregó nuevos detalles sobre la historia de la próxima entrada: ‘El Planeta de los Simios: Nuevo Reino’ (‘Kingdom of the Planet of the Apes’, en inglés). Iniciando con que la película tomará lugar 300 años después del último filme.

Para aquellos con mala memoria: la trilogía original de ‘El Planeta de los Simios’ contó la historia de César desde el paciente cero de la pandemia, hasta la reversión de los humanos a un estado más primitivo. La conclusión de esta historia fue con el simio (interpretado por Andy Serkis) llevando a su pueblo a ‘la tierra prometida’ y muriendo al cumplir con su meta.

La cinta ocurre siglos después de estos eventos, con la mayoría de detalles sobre la historia de César perdiéndose en la historia, solo quedando su nombre, leyenda y la idea más importante que le dejó a su pueblo: “simios unidos son más fuertes”. Ahora el rol protagonismo de la historia pasa a Noa, un simio que de acuerdo con el director no sabe quién es César, pero como parte de su viaje comienza a descubrir su historia y crear una nueva interpretación del viaje.

El director también anticipa que la ‘leyenda’ del protagonista ahora servirá como el villano de la historia de manera literal y figurativa. Por ejemplo, el gran malo de la película es un simio que se llama a si mismo Proximus César, que vemos en el primer tráiler del filme luciendo una corona de metal.

«César es casi una figura religiosa, y Proximus ha adoptado el nombre de César porque era el puesto más alto que ocupaba en la sociedad de los simios«, aseguró en la entrevista Kevin Durand, que interpretó al personaje en el filme. “Entonces estás viendo la influencia y la evolución de lo que dejó César. Y, como en cada fragmento de la historia de la humanidad, siempre hay algún tipo de tirano que aparece y asusta a todos para que les crean”.

La entrevista también anticipó que esta nueva entrada en la franquicia no está pensada solo como una ‘cuarta parte’, sino que la idea es que esta película lance una nueva trilogía que esté enfocada en Noa. «Desde el principio pensamos en esto como una trilogía«, dice Ball. “Teníamos grandes ideas sobre hacia dónde podría llegar en última instancia y cómo podría encajar en el legado de estas películas. Así que ciertamente estoy hablando con [el estudio] ahora mismo sobre la próxima historia”.

El nombre de Noa nos parece indicar una dirección que tomará la historia. Si César fue el primer líder de este imperio de monos, entonces quizás Noa es la persona seleccionada para salvar a su especie de algún peligro o crisis que se acerca y amenaza con la extinción de esta nueva especie.

‘El Planeta de los Simios: Nuevo Reino’ se estrenará en las salas de cine el próximo 24 de mayo, solo en cines.

Imágenes: 20th Century Fox