La parte 6 de Jojo’s Bizarrre Adventure obtiene un anime

Jojo’s Bizarrre Adventure: Stone Ocean llegará, nuevamente de las manos del estudio David Productions.

¡Ha llegado el momento! Durante el JoJo’s Bizarre Adventure the Animation Special Event (un evento que se realiza para celebrar la franquicia) se reveló que la próxima adaptación del manga de Hirohiko Araki finalmente tendrá una adaptación.

‘Jojo’s Bizarrre Adventure: Stone Ocean’ llegará, nuevamente de las manos del estudio David Productions. No sorprende en lo absoluto, considerando que ellos son los responsables del resurgimiento en popularidad de la saga en occidente y las personas que han adaptados todos los demás arcos del manga de Araki con ‘Phantom Blood’ y ‘Battle Tendency’ en 2012/2013, luego las dos partes de Stardust Crusader, dividas en dos series de 24 episodios, en 201472015, para luego seguir con Diamond Is Unbreakable en 2016 y Golden Wind en 2018.

No se entregó una fecha para el lanzamiento de la parte 6 de ‘Jojo’s Bizarrre Adventure’, pero no sería optimista el pensar que llegará en la última temporada de 2021. La serie sin duda es una de las más esperadas y considerando que David Producctions solo ha conseguido superarse en cada nueva adaptación, las expectativas son más que alta. Para aquellos a los que no les molesta un poco de spoilers, ‘Stone Ocean’ tiene lugar en el año 2011 y se centra en Jolyne Cujoh, la hija de Jotaro Kujo. Después de que ella sea culpada por un asesinato que no cometió es enviada a prisión donde, en la mejor costumbre de Jojo, deberá enfrentarse a algunos enemigos bastante ‘bizarros’.

La voz de Jolyne estará a cargo de la actriz de voz Ai Fairouz. Es una elección algo interesante, considerando que la actriz de voz no ha tenido muchos roles importantes y usualmente el protagonista de Jojo suele ser dejado a cargo a un actor de voz con experiencia (por ejemplo, Tomozaku Sugita interpretó a la versión joven de Joseph Joestar, mientras que Daisuke Ono se encargó de Jotaro en ‘Stardust Crusader’). También es sorprendente considerando que en los juegos su voz había sido interpretada por Miyuki Sawashiro, que tiene una hoja de vida mucho más sorprendente.

En Latinoamérica puedes ver todas las temporadas de Jojo’s Bizarrre a través de Crunchyrroll.

